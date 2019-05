Tennis | Monaco di Baviera | niente finale per Cecchinato | ko con Garin

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato sconfitto da Christian Garin e dalla pioggia : Si ferma in semifinale, al cospetto del cileno Christian Garin, la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese l’azzurro, numero tre del tabellone, cede al sudamericano con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco, dopo due interruzioni per pioggia. Nel primo set il primo strappo del match arriva subito, dato che ai vantaggi del terzo game il cileno opera il break alla seconda ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : anche Matteo Berrettini in semifinale! Battuto 4-6 7-5 6-4 Philipp Kohlschreiber : Due italiani in semifinale nell’ATP di Monaco di Baviera: dopo Marco Cecchinato, che ha Battuto in tre set in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, approda tra i primi quattro del torneo anche Matteo Berrettini. Il 23enne romano ha sconfitto anch’egli in rimonta uno dei veterani del circuito nonché beniamino di casa, il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 41 del mondo, col punteggio di 4-6 7-5 6-4. Solo tre i break nell’incontro, tutti ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Sconfitto Fucsovics in rimonta : Marco Cecchinato ha Sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta ...

