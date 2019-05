Tennis | ATP Monaco 2019 | Marco Cecchinato sconfitto da Christian Garin e dalla pioggia

Atp Madrid 2019 di Tennis - il tabellone. Italiani sfortunati : Madrid, 4 maggio 2019 " E' il grande ritorno di Roger Federer sulla terra rossa. Da domani a domenica prossima si disputerà il torneo Atp Masters 1000 di Madrid , con lo svizzero in campo assieme agli ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : anche Matteo Berrettini in semifinale! Battuto 4-6 7-5 6-4 Philipp Kohlschreiber : Due italiani in semifinale nell’ATP di Monaco di Baviera: dopo Marco Cecchinato, che ha Battuto in tre set in rimonta l’ungherese Marton Fucsovics, approda tra i primi quattro del torneo anche Matteo Berrettini. Il 23enne romano ha sconfitto anch’egli in rimonta uno dei veterani del circuito nonché beniamino di casa, il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 41 del mondo, col punteggio di 4-6 7-5 6-4. Solo tre i break nell’incontro, tutti ...

Tennis - Sky Italia si aggiudica il torneo Atp di Torino : su SuperTennis i migliori otto del mondo : E dall'altro lato permetterà a tutti gli Italiani di tornare ad affacciarsi a una finestra aperta sul torneo più bello e più importante del mondo, Wimbledon. Grazie ai collegamenti con Londra, in ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Sconfitto Fucsovics in rimonta : Marco Cecchinato ha Sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics per 1-6, 7-5, 7-5 e si è così qualificato alla semifinale del Torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. L’attuale numero 19 del ranking ATP ha battuto il sempre ostico magiaro (numero 35 al mondo) dopo 2 ore e 26 minuti di battaglia, confezionando una spaziale rimonta dopo aver perso nettamente il primo set e può così proseguire la propria avventura sulla terra battuta ...

Tennis - Jannik Sinner scala il ranking : ora è n.285 ATP - miglior Under18 al mondo! : Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del Tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini trionfa contro Denis Kudla. L’azzurro conquista i quarti di finale : E’ un grande Matteo Berrettini quello sceso in campo nel tardo pomeriggio odierno nel secondo turno del “BMW Open“, torneo ATP 250 di Monaco di Baviera (Germania). Sulla terra rossa tedesca l’azzurro dà seguito alle ottime prestazioni viste la scorsa settimana a Budapest (Ungheria) e supera con un perentorio 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale, contro il ...

Tennis - ATP 250 Estoril 2019 : Filippo Baldi cede in due set a Pablo Cuevas - ma disputa una buona partita : Finisce di giovedì, dopo il ripescaggio come lucky loser causato dal forfait di Fabio Fognini, l’ATP 250 di Estoril (o meglio, di Cascais, di cui Estoril è una frazione) per Filippo Baldi. Il ventitreenne nato a Milano è stato sconfitto in quasi un’ora e mezza nel match di secondo turno che lo ha opposto all’uruguaiano Pablo Cuevas: 6-2 7-5 il punteggio finale per l’ex numero 19 del mondo, che nei quarti se la vedrà con ...

Tennis - Atp Monaco di Baviera : Marco Cecchinato raggiunge i quarti di finale : Buon esordio nel torneo per Marco Cecchinato . L'azzurro dopo aver usufruito di un bye, raggiunge i quarti di finale battendo nel secondo turno Martin Klizan con il punteggio di 6-1, 6-3. Contro lo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato vola ai quarti di finale. L’azzurro domina Klizan in due set : Missione compiuta per Marco Cecchinato. Il siciliano conquista i quarti di finale del “BMW Open”, torneo ATP 250 in corso sui campi in terra battuta di Monaco di Baviera, in Germania. Il siciliano, numero 19 del ranking e testa di serie numero tre, ha superato con facilità lo slovacco Martin Klizan, numero 60 ATP, campione nell’edizione del 2014, con il punteggio di 6-1 6-3 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dal nostro ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP 250 Monaco 2019 : Matteo Berrettini supera l’ostacolo Denis Istomin e accede al secondo turno : Dopo il successo di Budapest, continua la corsa di Matteo Berrettini. Il romano, che da ieri è numero 37 del mondo, nel primo turno dell’ATP 250 di Monaco, in Germania, ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con il punteggio di 7-6(5) 6-3, ed al secondo turno si troverà di fronte uno tra il britannico Kyle Edmund e l’americano Denis Kudla (saldo dei precedenti negativo con entrambi). Il primo set rimane per una buona metà sul filo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Andreas Seppi esce al primo turno contro il tedesco Philipp Kohlschreiber : Termina al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta tedesca l’altoatesino cede al padrone di casa Philipp Kohlschreiber, che si impone con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e venti minuti di gioco. Al secondo turno per il teutonico ci sarà il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Seppi tiene il servizio in apertura, ma ...