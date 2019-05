Telecamere e videosorveglianza - un deterrente oggi detraibile nelle ristrutturazioni : Telecamere e videosorveglianza: quando oggi se ne dibatte, il pensiero principalmente corre alle recenti iniziative del Governo italiano in tema di sicurezza, come ampiamente riportato quotidianamente sui media. In termini concreti spicca un capitolo della Legge di Bilancio 2019, che indica che il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie per la detrazione fiscale è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre. Il medesimo investe anche gli ...

Anziano legato e ucciso a Pesaro - quattro arresti : incastrati da dna e Telecamere videosorveglianza : quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver ucciso Sesto Grilli, un pensionato di 74 anni a San Lorenzo di Campo (Pesaro) dopo averlo legato con una corda intorno al torace e imbavagliato con un nastro. L’aggressione è avvenuta il 17 marzo scorso e, secondo gli investigatori, si è trattato di una rapina. Sul posto sono state ritrovate le tracce del Dna di due degli arrestati. Il gruppo è stato anche registrato dalle ...

Scuola - Salvini rilancia sulle Telecamere in tutte le aule. Ma il Garante : «No a sorveglianza indiscriminata» : Tradotto: se il problema è quanto accade - e non mancano i casi di cronaca - a volte in asili e case di cura, la sorveglianza può essere uno strumento, ma la vera ricetta è la formazione di chi in ...

Le Telecamere di videosorveglianza non lasciano dubbi : denunciato un 47enne dai carabinieri di Masserano : Un'accurata indagine dei carabinieri di Masserano ha permesso di denunciare per tentato furto aggravato Andrea S. di 47 anni, residente a Vercelli. Il fatto è successo in questi giorni nelle vicinanze ...

Telecamere di sorveglianza : le migliori da comprare : In questa guida affronteremo una delle tematiche più importanti nel campo della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica alla nostra casa per vivere meglio ed in comodità, con attenzione ai consumi ed alla sicurezza. In leggi di più...

A58-TEEM punta le Telecamere contro gli scarichi abusivi di rifiuti : videosorveglianza per contrastare gli accessi illegali : A58-TEEM punta le telecamere contro gli scarichi abusivi di rifiuti, i rave party illegali e le corse clandestine cui si sono abbandonati gli inquinatori, i gruppi di giovani e i motocrossisti che, forzando due cancelli, hanno fatto irruzione nei terreni di proprietà della Concessionaria sottostanti il Viadotto Lambro dell’Autostrada. A fronte di riscontri diretti per quanto concerne l’immondizia e sull’onda di varie segnalazioni pervenute in ...

Telecamere di sorveglianza : le migliori da comprare : In questa guida affronteremo una delle tematiche più importanti nel campo della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica alla nostra casa per vivere meglio ed in comodità, con attenzione ai consumi ed alla sicurezza. In leggi di più...