Tassa soggiorno : Centinaio - così non va : ANSA, - CAPRI, NAPOLI,, 4 MAG - "Da quando facevo l'assessore dal 2009 sono contrarissimo, così come è ora è un furto nei confronti dei turisti e molto spesso, non sempre, tanti sindaci la usano per ...

Airbnb : "Da Federalberghi offese ad amministratori locali su Tassa soggiorno" : ... una nuova risorsa per chiunque si affacci al mondo dell'accoglienza o ne sia protagonista da generazioni".

Tassa di soggiorno - scontro Federalberghi-Airbnb : “Riscuote solo in 18 Comuni”. “Difende associati accusati di peculato” : scontro tra Federalberghi e Airbnb sul pagamento della Tassa di soggiorno. Il presidente della federazione degli albergatori, Bernabò Bocca, oggi ha ricordato che “sono 1.020 i Comuni italiani che applicano l’imposta di soggiorno (997) o la Tassa di sbarco (23)” e ha annunciato che il gettito complessivo “nel 2019 si avvia a doppiare la boa dei 600 milioni“. Poi però Bocca ha aggiunto che “non è tollerabile il Far ...

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

1° maggio. Il concerto di piazza Dante finanziato dalla Tassa di soggiorno dei turisti : Nelle malandate casse di Palazzo San Giacomo, il vicesindaco e assessore al Bilancio Enrico Panini ha scovato 55mila euro per finanziare l’installazione del palco per il concerto del primo maggio in piazza Dante. La notizia è sul Mattino di oggi, a firma Luigi Roano. Panini è anche segretario di demA ed ex sindacalista della Cgil. I fondi per il concerto provengono dalla tassa di soggiorno pagata dai turisti all’arrivo in città. A proporre il ...

Gabriele Antonino : La Tassa di soggiorno finanzi realmente lo sviluppo del settore turistico! : ...e proposte che prevedano l'utilizzo degli introiti previsti con la tassa di soggiorno per l'attuazione di interventi mirati capaci di dare slancio a questo fondamentale segmento della economia ...

Roma - Tassa di soggiorno non versata : chiesto il processo per peculato per il padre della fidanzata del premier Conte : L’accusa della procura di Roma è di aver omesso versamenti per cinque anni dal il 2014 al 2018 della tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune. Per questo Cesare Paladino, padre di Olivia fidanzata del premier Giuseppe Conte, rischia il processo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il pm Alberto Pioletti ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di peculato del manager che è amministratore unico della società che ...

Tassa di soggiorno a Brindisi sino a 2 - 50 euro per sette notti : Brindisi - Alla vigilia dell'inizio della stagione, che dovrebbe essere, turistica, il Comune di Brindisi ha definito le tariffe per la Tassa di soggiorno. Manovra necessaria per coprire, per lo meno ...