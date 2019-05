Tanti auguri a… Cesc Fabregas | il calciatore che “ha bruciato le tappe”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Compie oggi 32 anni il centrocampista del Monaco. Ilspagnolo, che ha vinto tutto è ricordato in terra londinese per essere stato il più giovanead esordire con la maglia dell’Arsenal: era il 23 ottobre 2003 e, ad appena sedici anni, scese per la prima volta in campo con la prima squadra nella partita di League Cup contro il Roterham United.Il, che restò in Inghilterra fino al 2011, tornò al Barcellona, squadra in cui era cresciuto (fece parte delle giovanili blaugrana dal ’97 al 2003). I catalani guidati da Guardiola vincevano tutto in campo nazionale ed internazionale,contribuì alla vittoria di altri trofei giocando spesso in una posizione più avanzata, quasi da falso nueve. Tre anni al Barça, poi il ritorno in Inghilterra (al Chelsea) per cinque stagioni e l’esperienza in Francia al Monaco da ...

TizianaFerrario : Tanti auguri Laura! quanto tempo è passato da questa foto scattata in Pakistan.Era il 2001, la guerra infuriava inA… - PepTeam : Tanti auguri per il meritato ritorno in @SerieA! Sono molto contento per tutti voi, specialmente per… - EzioGreggio : Buon sabato. Oggi è San Floriano. Tanti auguri a chi si chiama Ugo. #èluiononèlui #eziogreggio #aiutameadì -