Taekwondo | Campionati Italiani Poomsae e Freestyle 2019 | tutti i risultati della prima

(Di domenica 5 maggio 2019) Si è conclusa lagiornata dei, appuntamento imprescindibile per ilitaliano in corso di svolgimento ad Ancora. La rassegna contrappone da un lato l’antichissima tradizione delle Forme e dall’altro lato le spettacolari acrobazie del, disciplina di recente introduzione ma già molto apprezzata anche a livello internazionale. Michelangelo Sampognaro (Gymnasium Club Tkd) non ha tradito le attese aggiudicandosi il titolo nella categoria Senior Maschile, dimostrandosi come il prospetto più interessante per la Nazionale azzurra anche in chiave futura (classe 2001). Anche la giovanissima Magdalena Greco (Scuola Tkd Genova), reduce da una rassegna continentale chiusa con due medaglie di bronzo, non ha deluso e si è imposta nei Cadetti A. La giornata ha visto protagonisti gli esponenti delle categorie ...

