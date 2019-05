Tablet per guardare film | i migliori da comprare

Smartphone e Tablet ai bimbi già a 6 mesi - per gli esperti ci sono effetti pericolosi : I bambini fino ai 4 anni di vita “preferiscono stare con i genitori e giocare con mamma e papà”. Quello che, invece, si riscontra in “dati emersi da uno studio nel nostro paese è che, già a 6 mesi i bambini usano lo Smartphone”, come afferma il pediatra professor Italo Farnetani. Le linee guida diffuse in queste ultime ore dall’Organizzazioni mondiale della sanità (OMS), sono quelle di far crescere i bambini favorendo l’attività fisica fin da ...

OMS : niente smartphone - Tablet - PC e tv per bambini fino a 2 anni di età : La vita sedentaria e l’assenza di attività fisica è uno dei principali fattori di rischio per la comparsa di gravi patologie come l’obesità, che condizionano la vita di chi deve conviverci, danneggiando la durata e la qualità della vita. E considerando l’enorme diffusione di questi problemi a livello globale, con una crescita preoccupante, appare evidente la necessità di adottare uno stile di vita che elimini le ...

I migliori Tablet per lavorare : La nostra classifica dei migliori modelli ideali anche per lavorare, tablet dalle elevate prestazioni, dall'ingombro ridotto...

Scocca l’ultima ora per la serie di Tablet ASUS ZenPad : ASUS ha informato i distributori che ha preso la decisione di ritirarsi dal mercato dei tablet, nel quale ormai non riesce più ad essere competitiva nemmeno in casa, in Taiwan. L'articolo Scocca l’ultima ora per la serie di tablet ASUS ZenPad proviene da TuttoAndroid.

Bambini per troppe ore davanti alla Tv o Tablet? Maggiore rischio di iperattività e deficit dell’attenzione : Il numero di ore davanti alla Tv,tablet e telefonini potrà sembrare un soluzione per fare stare quieti i Bambini. Ma a lungo andare potrebbe essere la causa di sviluppo di problemi comportamentali e a una probabilità oltre 7 volte Maggiore di deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Lo indica la ricerca pubblicata rivista Plos One e condotta da Piush Mandhane dell’Università di Alberta, secondo la quale praticare sport già a questa età ...

10 buone ragioni per vietare cellulari - Tablet e tv ai bambini : Sull’HuffPost Usa viene riportato un interessante scritto della pediatra terapeuta americana Cris Rowan in merito all’uso della tecnologia da parte di bambini e ragazzi. E ai grossi pericoli per la salute che un uso eccessivo può comportare, spesso sottovalutati dai genitori. L’American Academy of Pediatrics e la Canadian Society of Pediatrics affermano che i bambini da 0 a 2 anni non dovrebbero essere esposti alla tecnologia, ...

13 regole stabilite dai genitori per limitare l’uso di Tablet e smartphone da parte dei figli : Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoEssere genitori nel 2019 comporta tutta una serie di nuove sfide, soprattutto quando parliamo di regole sull'uso dei dispositivi elettronici.Secondo le raccomandazioni dell'American Academy of Pediatrics, il tempo che i bambini passano davanti allo schermo dovrebbe limitarsi a un'ora al giorno, da dedicare a "programmi di qualità" ...

''Papà legge il Tablet - mamma lava i piatti'' : bufera sul libro per bimbi : Ancora un caso di stereotipi sessisti in un libro di grammatica per bambini: stavolta a finire nel mirino un testo della...

Tv o Tablet prima di dormire? Genitori - non avete motivo di preoccuparvi : un maxi-studio esclude conseguenze per il benessere dei giovani : Sembrano inseparabili dal telefonino, e spesso non si staccano dallo schermo fino al momento di dormire. Tanto che il rapporto tra giovanissimi e cellulare preoccupa molti Genitori. Ora però a tranquillizzarli arriva un maxi-studio pubblicato su ‘Psychological Science‘ e firmato da Amy Orben e Andrew Przybylski dell’Oxford Internet Institute. Sulla base dei dati raccolti monitorando oltre 17 mila adolescenti britannici, gli ...

Tv o Tablet prima di dormire? Genitori - non avete motivo di preoccuparvi : un maxi-studio esclude conseguenze per il benessere dei giovani : Sembrano inseparabili dal telefonino, e spesso non si staccano dallo schermo fino al momento di dormire. Tanto che il rapporto tra giovanissimi e cellulare preoccupa molti Genitori. Ora però a tranquillizzarli arriva un maxi-studio pubblicato su ‘Psychological Science‘ e firmato da Amy Orben e Andrew Przybylski dell’Oxford Internet Institute. Sulla base dei dati raccolti monitorando oltre 17 mila adolescenti britannici, gli ...

Euronics lancia “Speciale PC - Tablet e accessori” - il volantino per il lavoro e lo svago : Euronics lancia il nuovo volantino "Speciale PC, tablet e accessori", valido nei punti vendita aderenti fino al 14 aprile 2019: andiamo a scoprire le migliori offerte sui tablet Android. L'articolo Euronics lancia “Speciale PC, tablet e accessori”, il volantino per il lavoro e lo svago proviene da TuttoAndroid.

TrenDevice Days : smartphone e Tablet ricondizionati per salvaguardare l’ambiente : La produzione di nuovi smartphone e tablet prevede una serie di operazioni estremamente nocive per l’ambiente sotto diversi punti di vista e in particolare per le materie prime necessarie per produrre alcuni componenti elettronici e per le emissioni di CO2 che vengono prodotte nel corso dell’intero ciclo produttivo, logistico e di commercializzazione. (altro…) The post TrenDevice Days: smartphone e tablet ricondizionati per ...

Smartphone e Tablet per tutti i gusti con i nuovi Sconti Online Euronics : Euronics lancia nuovi Sconti Online, validi su diversi prodotti di elettronica fino al 21 aprile 2019: ecco gli Smartphone e i tablet Android più interessanti in offerta. L'articolo Smartphone e tablet per tutti i gusti con i nuovi Sconti Online Euronics proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - Tablet - pc... il 90 per cento è recuperabile : Alzi la mano chi, in fondo a un cassetto, non ha un vecchio cellullare o almeno un pc dimenticato in cantina. Cambiamo spesso Smartphone, tablet, pc . E ci dimentichiamo del loro smaltimento: eppure ...