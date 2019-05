Sulla linea del fronte nello Yemen Cecchini | mortai e bambini mutilati 

Sulla Libia Trump non ha una linea e quella dell'Italia mi preoccupa. L'analisi di Mezran : La politica americana al momento non è ponderata, né coordinata. Con quali conseguenze? Che nulla accada su suolo libico, dove si lascerebbe mano libera ai francesi. Tra l'altro da più parti vengono ...

Live Napoli-Atalanta 1-0 Masiello salva Sulla linea su Milik : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Maltempo Sicilia : riaperta una tratta di Cerda-Fiumetorto Sulla linea Pa-Ag : E’ ripresa alle 15,30 la circolazione ferroviaria fra Cerda e Fiumetorto, sulla linea Palermo-Agrigento, sospesa dalle 10, dopo che un cavo elettrico si era adagiato sulla linea di alimentazione dei treni. Durante lo stop, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra Palermo e Agrigento Centrale. Un treno Regionale e’ stato cancellato, cinque limitati nella percorrenza. L'articolo Maltempo Sicilia: riaperta una tratta ...

Treno investe un gregge di pecore - ritardi Sulla linea alta velocità Firenze-Roma : ritardi tra i 30 e i 60 minuti lungo la linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Roma a causa dell'investimento di un gregge di pecore da parte di un Treno.Continua a leggere

L'interesse italiano/La linea rossa che non può essere varcata Sulla Libia : E così il governo Conte si è domandato come sia possibile che Haftar continui ad avanzare, nonostante le più grandi potenze del mondo gli chiedano di arretrare. Per ottenere risposta, il governo ...

ANM - ancora disagi Sulla linea 1 della Metropolitana : tratta limitata due volte : Come purtroppo accade spesso, anche oggi gli utenti della Linea 1 della Metropolitana di Napoli hanno dovuto fare i conti con guasti tecnici che hanno portato alla limitazione della tratta da ...

Milano - muore a 23 anni sotto il treno regionale : choc Sulla linea dei pendolari Saronno-Lodi : Treni bloccati fra Saronno e Lodi in Lombardia. Un italiano di 23 anni è stato travolto e ucciso da un treno regionale sulla tratta Saronno-Lodi all'altezza di Melegnano (Milano)....

Choupo-Moting entra nella storia del calcio : salva Sulla linea un gol del suo Psg : In Francia non si parla d’altro. Del clamoroso salvataggio sulla linea da parte dell’attaccante del Psg Choupo-Moting. Che ha sì salvato un gol ma lo ha fatto per i suoi avversari dello Strasburgo. È il 28esimo del primo tempo, Nkunku – del Psg, supera la difesa avversaria in velocità e supera il portiere in uscita. Il pallone sta andando in porta ma Choupo-Moting incredibilmente lo arpiona proprio sulla linea di porta e ...

Live Napoli-Genoa 1-1 : Milik di testa - Radu para Sulla linea : Parte col piede sull'acceleratore il Napoli, subito pericolo con Fabian Ruiz e Mertens: l'occasione migliore, però, capita sui piedi di Milik che al 2? esplode il sinistro...

Telefoni : come risparmiare Sulla linea fissa : Per scegliere tra le tante offerte disponibili è fondamentale tenere gli occhi aperti ed evitare le fregature

Lascia il legale dei familiari di Imane Fadil per "vedute inconciliabili Sulla linea difensiva" : Paolo Sevesi, il legale dei familiari di Imane Fadil, ha rinunciato al mandato difensivo dei suoi assistiti per "vedute inconciliabili sulla linea difensiva". La modella, testimone dei processi Ruby, era morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia nella clinica Humanitas di Rossano.La modella aveva detto di essere stata avvelenata, ma gli esami dell'istituto di Medicina legale di Milano hanno accertato che Fadil non è stata uccisa ...

Reciprocità e investimenti sostenibili. Mattarella detta la linea Sulla Cina : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un'intervista in occasione della visita in Italia del presidente cinese, Xi Jinping, ai giornalisti cinesi del Quotidiano del Popolo, CCTV, Radio Cina Internazionale, Quotidiano Guangming, Agenzia di Stampa Nuova Cina. Di seguito il test