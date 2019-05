Stare troppo seduti fa male | ecco quali sono i rischi che si corrono

NBA – Utah Jazz - Kyle Korver pensa al ritiro : “sono invecchiato - reStare competitivo si è fatto troppo pesante” : Kyle Korver pensa al ritiro: il cecchino degli Utah Jazz ha spiegato di sentire il peso dell’età e non riuscire a restare competitivo come in passato La carta d’identità segna 38 anni, il presente ha visto i suoi Utah Jazz eliminati dai Playoff NBA dagli Houston Rockets, il suo futuro potrebbe essere lontano dai parquet americani per sempre. Kyle Korver, cecchino degli Utah Jazz sta pensando seriamente al ritiro. Lo svela lo stesso ex ...