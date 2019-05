Star Wars Day | le leggende metropolitane su Star Wars

wired

(Di sabato 4 maggio 2019) Ledi: Mark Hamill, Carrie Fisher e Harrison Ford (Photo By Steve Larson/The Denver Post via Getty Images) Il gioco di parole May the fourth be with you circola nel mondo anglosassone da quando esiste la saga, ma almeno dal 2008 il 4 maggio è diventato una celebrazione internazionale associata a. Prima si chiamava Luke Skywalker day, ma in breve ha lasciato il posto al più inclusivoday, celebrato per la prima volta nel 2011 dai fan di Toronto, Canada. In breve la Disney ha capitalizzato l’idea degli appassionati, rendendo ufficiale l’ennesima fake holiday e usando la giornata per riaffermare, sui social e fuori, il potentissimo brand. Per chi preferisce il lato oscuro, il giorno successivo sarà, ovviamente, the Revenge of the fifth.Pochi giorni fa The Guardian scriveva che il nostro comportamento rispetto alle grandi saghe fantasy e ...

