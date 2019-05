STAR TREK | DISCOVERY - Recensione 2x13-14 Such Sweet Sorrow SEASON FINALE

lostinaflashforward

(Di sabato 4 maggio 2019) “Parting isthat I shall say goodnight 'till it be morrow.” (William Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto II, scena II)Un dolore così dolce chiude la seconda stagione dinel modo che tutti avremmo voluto e che non ci saremmo mai aspettati. Il doppio episodio" crea un netto distacco rispetto a quanto abbiamo visto finora in termini qualitativi, portando alla luce tutti i legami, le emozioni e le risposte che tanto attendevamo. Non a caso il team creativo dietro questoè rappresentato da Olatunde Osusanmi alla regia (che ha curato per questa serie tre episodi, due nella prima e uno nella seconda stagione e, non a caso, il secondo Short"Calypso"), affiancato dallo showrunner Alex Kurtzman, la neo-showrunner Michelle Paradise e Jenny Lumet (che ha scritto il primo Short"Runaway") alla sceneggiatura, al ...

