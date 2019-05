Sparatoria Napoli | continuano indagini Bimba grave ma non in pericolo

Napoli - Sparatoria in strada : tra i feriti una bambina di 4 anni : Tre persone sono rimaste ferite in un agguato a Napoli, tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. Molto probabilmente il bersaglio dell'agguato era uno dei feriti, Salvatore Nurcaro, un 32enne residente a San Giovanni a Teduccio. L'uomo si trovava davanti ad un bar quando sul posto è arrivato il suo killer che è sceso dalla moto, gli ha puntato la pistola contro ed ha aperto il fuoco. Nurcaro, con diversi precedenti a suo carico, è ...

Tre feriti in una Sparatoria a Napoli : gravi un pregiudicato e una bambina : Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Napoli, tra via Polveriera e piazza Nazionale: un pregiudicato di 32 anni, Salvatore Nurcaro, e una bambina di 4 anni, entrambi in gravi condizioni, e la nonna della piccola, le cui condizioni non destano preoccupazioni. La polizia indaga. Sono in fase di acquisizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Non si sa ancora con certezza se le due ferite sono ...

Sparatoria a Napoli - tre feriti. Gravissimo un uomo : Tre persone rimaste ferite nel corso di una Sparatoria a Napoli. Un uomo, un trentaduenne con diversi precedenti penali è in condizioni gravissime. E’ stato colpito da tre proiettili ed è stato trasportato all’ Ospedale “Loreto Mare”. La Sparatoria è avvenuta tra la folla avvenuta poco prima delle 17.30 all’ angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, in zona Vasto. Tracce di sangue ...

