Spal | è più di un’impresa | festa dopo la vittoria contro il Chievo FOTO ...

Chievo-Spal 0-4 : missione compiuta - Semplici centra la salvezza! : VERONA - Possono gridare, cantare e gioire i 2500 tifosi della Spal giunti a Verona e tutto il popolo spallino: è salvezza ! Con la vittoria per 4-0 sul Chievo - già retrocesso - la squadra di ...

SSC Napoli - dott. De Nicola fa il punto sui giocatori in via di recupero : “Chiriches non avrà più problemi alla Spalla. Su Insigne - Albiol - Diawara e Maksimovic…” : De Nicola sui giocatori in via di recupero Il medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola è intervento nel corso di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i giocatori in via di recupero: “Intervento Chiriches? E’ andato molto bene, è stato un intervento lungo e complesso, diverso da quello di un anno fa. Il professor Castagna opera tutti gli interventi che hanno questo problema, devo dire anche ...

Inter - Spalletti : Il futuro non è più nelle sue mani : Il futuro di Spalletti non dipende solo dal tecnico toscano. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come le riflessioni del club nerazzurro pensano attualmente più verso l'esonero. ' Spalletti è uno che nel suo lavoro non lascia niente al caso. Sa bene che la decisione sul suo ...

Inter - ESCLUSIVO Simoni : "Icardi il più forte della rosa - ma ha terminato il suo ciclo. Conte il dopo Spalletti? Meglio Mourinho" : Di simone.ciloni - 09/04/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Analisi dell'ex allenatore Gigi Simoni sul mondo nerazzurro La scorsa domenica l' Inter ha pareggiato 0-0 con l' Atalanta , restando in terza posizione mentre i bergamaschi hanno agganciato il Milan al quarto posto. Per analizzare la ...

Inter - Spalletti : 'Mi aspetto di più da Icardi e Nainggolan' : Al termine della consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti , allenatore dell 'Inter , ha anticipato i temi della partita di domani contro l' Atalanta ai microfoni di Sky Sport . Queste le sue parole: 'Prima in conferenza ho detto che l'Atalanta è bella e non per caso. Negli ultimi anni si è imposta nell'alta classifica, ha qualità e vanno fatti i complimenti a ...

Giulia Spalletta/ Video - la ballerina di Ciao Darwin più 'Giulietta' o 'Messalina'? : Giulia Spalletta è una delle ballerine più apprezzate di Ciao Darwin 8, in onda questa sera su Canale 5. Di che squadra farà parte?

Altobelli : 'Icardi tra i più forti al mondo. Futuro di Spalletti? Scelta non mi sembra troppo difficile...' : Penso che ieri ha dimostrato ancora una volta che è uno dei 4-5 centravanti più forti al mondo. Gol, palo, assist, rigore in una situazione non facile… '. Così l'ex centravanti dell'Inter, Alessandro Altobelli , è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare il ritorno al gol di ...

Inter. Spalletti con Icardi più forti - col Genoa titolare : Inter, Spalletti con Icardi più forti. Alla vigilia del match in casa del Genoa: è una storia che non ci vede uscire bene ma dobbiamo ripartire.

L’acrobatica inversione a U di Spalletti : «Icardi gioca titolare - vale più di Messi e Ronaldo insieme» : L’elogio di Marotta Tu chiamale, se vuoi, inversioni a U. In trentasei ore, il pensiero di Luciano Spalletti a proposito di Mauro Icardi è cambiato radicalmente. Dallo show punitivo andato in onda a Sky Sport subito dopo la sconfitta con la Lazio («Icardi meritava di non giocare, non è né Messi né Ronaldo, queste partite le abbiamo perse anche con Icardi») alla sviolinata di questa mattina nella conferenza alla vigilia di Genoa-Inter: ...

Genoa-Inter - Spalletti fa retromarcia : “Icardi partirà titolare - vale più di Messi e Ronaldo messi insieme” : Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, l’allenatore nerazzurro ha rivelato che Icardi sarà convocato retromarcia di Luciano Spalletti sul caso Icardi, l’allenatore nerazzurro ha cambiato completamente il tenore delle proprie dichiarazioni nei confronti dell’attaccante argentino. AFP/LaPresse Dopo le durissime parole del post Inter-Lazio, il manager toscano ha aperto le porte all’ex ...

L'Inter più brutta di sempre e Spalletti maramaldo che se la prende con Maurito : Peggior allenatore per acclamazione tra tutti quelli che hanno messo le chiappe sulla panca nerazzurra, eppure ce n'è stati di disastrosi,, giunto alla soglia della quota cento con il suo bagaglio di ...

