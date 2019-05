Sony Xperia 1 compare su Amazon Germania a un prezzo assurdo | in preordine a 949 euro

Sony Xperia 10 : il cinema in tasca (ma poco altro) : Chi sceglie per necessità di budget o per altre ragione uno smartphone medio di gamma è consapevole che dovrà fare qualche rinuncia e scendere a compromessi. Nella fascia di prezzo 300/400 euro l’affollamento è elevato e per distinguersi bisogna tirare fuori dal cilindro qualche elemento distintivo. Il nuovo Sony Xperia 10 ha quindi deciso di puntare tutto sul display, proponendo per la prima volta in questo segmento un telefono in formato 21:9. ...

Nell'anno che si è chiuso il 31 marzo 2019, il settore della telefonia di Sony ha visto un calo delle entrate del 31%.

Secondo un report proveniente dal Giappone, il Sony Xperia 2 potrebbe arrivare sul mercato in due varianti, una con display OLED e l'altra con schermo LCD

Abbiamo provato Sony Xperia 10 Plus, il primo smartphone che ci capita con un display 21:9, fa strano.

Sony Xperia 1 è uno dei nuovi top di gamma dell'azienda annunciato a febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, ma le vendite del dispositivo non sono ancora iniziate. Sony Xperia 1 è dotato di tutte le specifiche di ultima generazione sia dal punto di vista hardware che software ed è caratterizzato dallo schermo con

Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact e XZ Premium si aggiornano con il nuovo firmware 47.2.A.10.45, che include le patch di sicurezza di aprile 2019.

Ecco dove trovare contenuti in 21 : 9 per sfruttare al massimo lo schermo del vostro Sony Xperia 10/10 Plus : Molti film e anche diversi spettacoli televisivi infatti usano questo standard e quindi ne potete trovarne svariati esempi sulle piattaforme di streaming più diffuse come Amazon Prime Video, Google ...

Tempo di aggiornamenti in casa Samsung e Sony: Android 9 Pie comincia ad arrivare su Samsung Galaxy Tab S4, mentre le patch di sicurezza di aprile sono disponibili per Sony Xperia XZ3 e per la famiglia degli Xperia XZ2 al completo.

Sony ha pubblicato un post per aiutare gli utenti a trovare contenuti per sfruttare i display in 21:9 dei Sony Xperia 1 e dei Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 - la recensione di GQ : il cinema nel palmo della mano : I telefoni stanno diventando sempre più alti. Se fino a un paio di anni fa nessuno si era mai mosso dal tradizionale formato in 16:9, ora gli smartphone stanno cominciando ad allungarsi, riducendo bordi e cornici e fornendo più spazio per i pixel e per metterci in tasca dispositivi compatti ma con una porzione di schermo più grande per giochi e film. Così, se i principali top di gamma del 2019 hanno un rapporto d'immagine in 19:9, Sony ha deciso ...

Buone notizie per i possessori dei Sony Xperia A2 e Xperia A2 Ultra che attendono con impazienza l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie.

Honor Magic 2 non è mai arrivato in Italia, ma non abbiamo dubbi sul fatto che qualche appassionato affascinato dal progetto sia riuscito ad ottenerne uno

Dal Giappone arrivano quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Sony Xperia 2, prossimo smartphone top di gamma del produttore nipponico

I Sony Xperia 10 e Xperia 10 Plus sono stati inseriti nell'Open Devices Program di Sony e ciò significa che i loro possessori potranno sbloccarli e flashare software