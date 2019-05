SMART WORKING Quel lavoro agile che la politica non ha ancora capito

Alpitour - arriva lo "SMART working" : È un problema sentito soprattutto in quelle aziende, come Alpitour, in cui la maggior parte della forza lavoro è costituita da donne, che faticano il doppio per conciliare l'impiego e la famiglia. Dal ...

La nuova frontiera dell'hotel a ore è lo SMART working : Dimenticate gli appuntamenti clandestini, scordatevi le fughe d'amore: lo smart working conquista il mercato degli hotel di giorno. A confermarlo è DayBreakHotels, la start up che permette di prenotare stanze e servizi di hotel extralusso solo di giorno che, numeri alla mano, ha una clientela business che rappresenta il 35% di tutte le prenotazioni. Una percentuale che è destinata a crescere se si pensa che solo nel primo trimestre 2019 ha ...

SMART working nella pubblica amministrazione : studio ENEA sul lavoro a distanza : Con il lancio di un questionario online, entra nella fase operativa l’indagine ENEA su telelavoro e Smart working nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è di conoscere l’impatto di queste due nuove forme di organizzazione del lavoro su qualità della vita e sostenibilità urbana. “L’indagine si compone di un questionario online rivolto ai dipendenti pubblici che negli ultimi quattro anni hanno optato per il lavoro a distanza e di una breve ...

A Tv2000 arriva lo SMART working : 06 aprile 2018 «Abbiamo firmato questo accordo - spiega il segretario regionale FisTel Cisl Walter D'Avack - perché portiamo avanti, da sempre, una politica sindacale tesa ad affrontare il problema ...

Lavoro : Donazzan - 'SMART WORKING nuova sfida per il pubblico impiego' (2) : (AdnKronos) - “Nelle grandi organizzazioni private il Lavoro agile è innovativo, mentre nel pubblico impiego ci sono pregiudizi e luoghi comuni da superare – ha aggiunto l’assessore – ma una grande organizzazione pubblica come la Regione, in cui fattore di produzione principale è il capitale umano,