Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro

(Di sabato 4 maggio 2019) Alle 18.01 si e'ildi San. A dare l'annuncio e' stato il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che in processione ha portato la teca del sangue dalla cappella di Sanall'altare maggiore della cattedrale. Quest'anno a causa delle avverse condizioni meteorologiche non si terra' la processione delle statue dei compatroni lungo le strade del centro antico di Napoli.

