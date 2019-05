Sesso | dagli Usa all’Italia | arrivano le staminali ‘bombita’ contro la disfunzione

meteoweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Un trattamento naturale, non invasivo e permanente per rigenerare i vasi sanguigni e la muscolatura liscia all’interno dell’organo sessuale dei pazienti conerettile. Una vera ‘bombita’ per rilanciare la loro vita sessuale. “Si chiama CaverStem* ed è un protocollo medico brevettato negli Stati Uniti, disponibile anche in Italia. Abbiamo già trattato 60 pazienti in pochi mesi dopo il via libera del ministero della Salute al dispositivo – sottolinea all’Adnkronos Salute Gabriele Antonini, urologo-andrologo di Roma – Questa nuova terapia si aggiunge al plasma ricco di piastrine (Prp) che ha già dato effetti positivi ampiamente documentati nel trattamento dellaerettile e delle curvature patologiche peniene determinate dalla malattia di La Peyronie”. “Ora le cellule progenitrici ematopoietiche, mesenchimali ...

borghi_claudio : @thehappyplayer @IacobellisT @triolo_antonio Non solo le preferenze servono ma nelle europee sono fondamentali. Far… - pierpaolafas : Ho ricevuto l’abbraccio da un amico Le chiacchiere dagli amici La comprensione da un’altra donna Il sesso da uno sc… - franic_twi : @IlPrimatoN @SensoDiNausea La struttura fisica delle donne è diversa da quella degli uomini e non dipende dagli orm… -