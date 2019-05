Serie D | termina a Lodi il campionato del Ciliverghe

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019)ildelche affronta in trasferta domani il Fanfulla in pieni playoff, con l’obiettivo per gli uomini di Carobbio di mantenersi nelle prime dieci posizioni, un risultato incredibile valutando la posizione della squadra a fine dicembre proprio dopo il confronto contro i bianconeri. Il tecnico Carobbio, squalificato per due gare dal giudice sportivo, dovrà fare a meno dello squalificato Minelli e degli infortunati Joelson, Guerini e Bonizzato. I giovani Pizzocolo, Pasotti e Serpelloni sono stati invece lasciati a disposizione della Juniores per la finale playoff delAVVERSARIA – Il Fanfulla nell’ultima giornata è stato sconfitto dalla Reggiana 4-0 ed in classifica occupa la quarta posizione a quota 56 punti inseguito a tre lunghezze dal Fiorenzuola. Nella gara di andata netta affermazione in una fitta nebbia per i bianconeri che ...

