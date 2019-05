Serie C | Entella-Carrarese | la cronaca diretta risultati foto

Serie C : l'Entella batte la Juventus U23 - 0-2 - e resta nella scia del Piacenza risultati : Cronaca diretta: 7 Eramo, cross a mezza altezza dalla destra. Caturano ribatte debolmente fra le braccia di Nocchi. 10 Iocolano, destro a girare sul palo lungo. Nocchi si tuffa e respinge alla sua ...

Serie C - Piacenza-V. Entella 1-0 : sorpasso in vetta - per gli emiliani la B è a due passi : Il Piacenza torna a sognare. Vittoria importantissima per la squadra emiliana, che nello scontro diretto al vertice del girone A di Serie C ha battuto la Virtus Entella portandosi in testa alla ...

Video/ Entella Arezzo - 2-1 - : highlights - i liguri difendono il primo posto - Serie C - : Video Entella Arezzo, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita, valida per la 36giornata del girone A del campionato di Serie C.

Risultati Serie C - 35^ giornata - Entella e Piacenza non sbagliano : la classifica aggiornata : Risultati Serie C – Si è giocato il turno del Girone A valido per il campionato di Serie C, continua l’avvincente corsa alla promozione, continua il duello tra Entella e Piacenza. Successo per l’Entella che ha vinto davanti al pubblico amico contro l’Arezzo, successo in trasferta del Piacenza contro la Lucchese. Colpo grosso anche della Pro Patria, blitz del Novara contro l’Olbia. A reti inviolate tra Pisa e ...

Serie C - i risultati della 35giornata : frenata Entella - Piacenza a -1 dal primo posto : Girone A Si ferma la corsa della Virtus Entella in vetta. La formazione di Roberto Boscaglia cede per 2-0 sotto i colpi della Pro Patria, con i centri di Zaro e Le Noci. Ne approfittano il Piacenza, ...

Diretta Pro Patria Entella/ Streaming video e tv : Virtus a Busto Arsizio - Serie C - : Diretta Pro Patria Entella Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 35giornata girone A.

Video/ Entella-Albissola - 4-0 - : highlights - poker dei liguri - Serie C - girone A - : Video Entella-Albissola, 4-0,: highlights e gol della partita valevole per la 34giornata di Serie C girone A. La capolista cala il poker nel derby ligure.

Risultati Serie C 34^ giornata - l’Entella vince e mantiene il vantaggio di 4 punti : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/54 LaPresse/Alberto Gandolfo ...

Serie C - Entella-Lucchese : Paolucci risponde a Lombardo. E' 1-1 : Tempo di recuperi in Serie C. Mentre in campo c'è l'Italia, Entella e Lucchese sono scese in campo per il recupero dell'ottava giornata del girone A. Ad entrambe le squadre sarebbero serviti i tre ...

Serie C - i risultati della 32giornata : pari Pordenone - sale il Monza. Stop Entella : Girone A La Virtus Entella resta in vetta nel Girone A di Serie C, anche se il pareggio 0-0 contro il Siena non permette ai liguri di allungare sul Piacenza, sempre secondo a -3 dopo il pari sul campo ...

Serie C - Pro Vercelli-Virtus Entella 0-0 : al Piola vincono le difese : VERCELLI - Finisce senza vinti né vincitori il recupero della settima giornata di andata tra Pro Vercelli e Virtus Entella . Lo 0-0 maturato al "Silvio Piola", però, non rende giustizia ad un paio di ...