Serie B Cittadella-Verona 3-0 | Diaw | Moncini e Iori in rete

Serie B Cittadella-Verona - probabili formazioni e diretta dalle 18 : dove vederla in tv : ROMA - Il menù della gara delle 18 presenta una sfida playoff, oltre che un derby: il Cittadella di Venturato aspetta tra le mura amiche un Verona reduce dal ko casalingo con il Livorno costato la ...

Probabili Formazioni Cittadella-Hellas Verona - Serie B 04-05-2019 e Info : Serie B 2018/2019, le Probabili Formazioni di Cittadella-Hellas Verona, 37^ giornata, sabato 4 maggio ore 18.00. Aglietti punta su Pazzini-Di Carmine dal 1′.La Serie B propone un’altra sfida decisiva per la zona play off a due giornate dal termine. Al ”Tombolato” il Cittadella ospita l’Hellas Verona distante di sole 2 lunghezze. La squadra di Roberto Venturato è decima a quota 47 punti ed è imbattuta da due ...

Video/ Cittadella Ascoli - 2-2 - : highlights - pareggio granata nella ripresa - Serie B - : Video Cittadella Ascoli, risultato finale 2-2,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 35giornata della Serie B.

Serie B - i risultati della 35giornata : Cittadella - rimonta da playoff. Foggia nei guai : CITTAdella-ASCOLI 2-2 36' Valentini, A,, 39' Ardemagni, A,, 63' Panico, C,, 65' Moncini, C, CITTAdella, 4-3-1-2, : Paleari; Cancellotti, Adorni, Frare, Benedetti; Proia, 85' Settembrini,, Iori, 70' ...

Probabili formazioni Serie B / Mosse e moduli : le scelte verso Cittadella Ascoli : Probabili formazioni Serie B: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 35giornata, 27-28 aprile 2019,.

Video/ Salernitana Cittadella - 4-2 - : highlights - tripletta di Djuric - Serie B - : Video Salernitana Cittadella, 4-2,: highlights e gol della partita di Serie B per la 33giornata. Le immagini salienti del trionfo campano all'Arechi.

Serie B : Lecce-Carpi 4-1 - Salernitana-Cittadella 4-2 - Crotone-Cremonese 0-0 : Il Lecce riprende a correre e agguanta il Brescia in vetta, la Salernitana batte in rimonta il Cittadella e Crotone-Cremonese finisce in parità. Dopo il pareggio tra Pescara e Perugia di ieri, la ...

PRONOSTICI Serie B/ Scommesse e quote : Cittadella favorito a Salerno - 33giornata - : PRONOSTICI SERIE B: la 33giornata di campionato prosegue con le partite di sabato 13 aprile, il Lecce ospita il Carpi per rilanciarsi immediatamente.

Serie B Cittadella - si ferma Finotto : lesione muscolare : Cittadella - Mister Venturato non potrà impiegare almeno per due settimane Mattia Finotto : il centravanti ex Ternana ha rimediato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia ...

Risultati Serie B / Classifica : Cittadella ok - Carpi respira! Diretta gol live score : Risultati Serie B: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 aprile 2019 per la 32giornata.

Serie B - Cittadella-Livorno 4-0. Colpi per Foggia e Carpi con Spezia e Padova : Con un netto 4-0 al Livorno, il Cittadella si rilancia nella corsa ai playoff: i veneti grazie al successo di oggi salgono al settimo posto in classifica. Notte fonda per i toscani che vengono ...

Risultati Serie B - diretta live 32^ giornata : ok Cittadella e Foggia - il Carpi vince lo scontro salvezza - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/50 Foto LaPressse ...

Video/ Venezia Cittadella - 1-1 - highlights. Panico trova il pari sul finale - Serie B - : Video Venezia Cittadella, 1-1,: highlights e gol della partita, giocata al Penzo nella 31giornata di Serie B. Panico trova il pari per i granata.

Diretta Venezia Cittadella/ Streaming video DAZN : i precedenti - Serie B - : Venezia-Cittadella. Diretta Streaming video DAZN, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie B