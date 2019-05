Serie A | Udinese-Inter 0-0 | Musso frena la corsa Champions dei nerazzurri

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Udinese e Inter in parità. Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: negli anticipi della 35giornata l'Inter vuole blindare il quarto posto e la Spal la salvezza, rischia l'Udinese che è ancora in bilico.

Anticipo Serie A - Udinese-Inter 0-0 : 22.23 Senza reti l'Anticipo del 35° turno tra Udinese e Inter. Un punto che muove la classifica, ma nessuno può far festa. Buon avvio dell'Inter, pericolosa con Nainggolan (gran destro al 14', deviato da Musso) e con un duplice colpo di testa di D'Ambrosio e Lautaro, con quest' ultimo che colpisce il palo (22'). Cresce l'Udinese ma Handanovic blocca una botta di Mandragora, ben servito da De Paul (38'). Nella ripresa foring nerazzurro: ...

Diretta Serie A : Dalla Dacia Arena Udinese - Inter senza Icardi e Vecino - dentro Lautaro : Si ritorna live Dalla Dacia Arena a raccontare la sfida tra Udinese ed Inter. Partita di importanza vitale per blindare il terzo per gli uomini di Spalletti, mentre Tudor e la sua Udinese hanno bisogno di punti come l'aria che si respira per poter giocare in Serie A anche la prossima stagione. Con una vittoria l'Inter andrebbe a più 9 punti rispetto al Milan che è al momento l'ultimo a poter sperare nel terzo posto, mentre l'Udinese andrebbe a ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Udinese a rischio! Diretta gol live : Risultati Serie A: negli anticipi della 35giornata l'Inter vuole blindare il quarto posto e la Spal la salvezza, rischia l'Udinese che è ancora in bilico.

Serie A - dove vedere Udinese-Inter in Tv e in streaming : Archiviato il pareggio nel derby tra Juventus e Torino, la 35esima giornata di Serie A prosegue oggi con gli anticipi tra cui spicca la gara in programma stasera alla Dacia Arena dove l’Udinese ospiterà l’Inter. Si tratta di uno snodo fondamentale per entrambe le formazioni: in caso di vittoria, infatti, i nerazzurri avrebbero l’occasione di […] L'articolo Serie A, dove vedere Udinese-Inter in Tv e in streaming è stato ...

Serie A Tim – Questa sera Udinese-Inter : ecco come vedere in diretta l’anticipo del sabato sera : Tutto pronto per la sfida della 35ª giornata di Serie A tra Udinese ed Inter: ecco come e quando vedere il match in diretta La 35esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre oggi, alle 20:30, con il match tra Udinese e Inter (PER POTERLO vedere BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE). La sfida vedrà il confronto tra gli uomini di Tudor, in cerca di punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica e i nerazzurri, ...

Serie A Udinese - Tudor : «Inter? Voglio fare punti» : L'Inter? Ha giocatori molto forti e ne ha uno fortissimo per reparto: Skriniar è uno dei migliori, Brozovic è migliorato e nel suo ruolo è uno dei più forti al mondo. Icardi è fortissimo, Perisic fa ...

Serie A - Udinese-Inter su DAZN : le curiosità : L’Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide di Serie A contro l’Udinese; un successo bianconero completa il parziale. L’Inter va in gol da nove partite contro l’Udinese in Serie A (SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA SU DAZN): 23 reti nerazzurre nel periodo, 2.6 di media a match. L’Inter ha vinto tutti gli ultimi cinque incontri di Serie A in casa dell’Udinese (3 reti a partita di media), parziale in cui ha ...

Serie A Udinese - si rivede Fofana : lavoro differenziato : UDINE - Pomeriggio di allenamento per la squadra bianconera che, dopo la sconfitta di ieri con l' Atalanta , ha svolto oggi la solita seduta defaticante post partita: chi ha giocato più minuti ieri ...

Video/ Atalanta Udinese - 2-0 - : highlights - la Dea si prende il quarto posto - Serie A - : Video Atalanta Udinese, risultato finale 2-0,: rigore di De Roon e sigillo di Pasalic, gli orobici si prendono il quarto posto nella classifica di Serie A.

Serie A. Atalanta stende Udinese e vola al quarto posto : Dieci minuti finali da sogno per coronare una settimana indimenticabile. L'Atalanta batte per 2-0 l'Udinese e, dopo la finale di Coppa Italia

Calcio - Serie A 2019 - i risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Serie A - l'Atalanta si sblocca nel finale e batte l'Udinese : la Dea ora è quarta : Vittoria pesantissima per l Atalanta di Giampiero Gasperini , che nonostante tanta fatica riesce a superare un Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi ...

Serie A Udinese - Tudor : «Giocando così ci salviamo» : BERGAMO - "Quando si perde non si è mai contenti. Ma ho fatto i complimenti alla squadra: abbiamo giocato con intensità e voglia di far male. E sono fiducioso, ho detto ai ragazzi che giocando sempre ...