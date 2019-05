Serie A | Milan-Bologna | riscatto rossonero a 1 | 67

Conte può tornare in Serie A : fra le pretendenti ci sarebbero Roma - Inter e Milan : Antonio Conte vuole la Serie A e un pezzo di Serie A sogna Antonio Conte. L'allenatore salentino, dopo un anno sabbatico, avrebbe deciso di tornare in pista e di farlo a casa sua, in Italia. Le pretendenti non mancano, dall'Inter di Marotta, ex dirigente ai tempi della Juventus di Conte, alla Roma che presto avrà come nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, attualmente in forza al Torino e grande amico dell'ex CT azzurro (entrambi ...

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Calcio - Serie A 2019 : rottura del crociato per Mattia Caldara. Stop di 6 mesi per il difensore del Milan : Le prime sensazioni non erano state positive e la conferma è arrivata in seconda serata: è molto serio l’infortunio per il difensore del Milan Mattia Caldara, fermatosi nel corso dell’ultimo allenamento, in ritiro con la compagine rossonera, per un movimento innaturale del ginocchio. L’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrale bergamasco nella clinica romana di Villa Stuart non ha riservato sorrisi al 24enne visto che ...

Serie A. Belotti-Berenguer - Torino batte e aggancia Milan : Per la Champions League il Torino fa sul serio. La squadra di Mazzarri batte il Milan per 2-0 nel posticipo (a segno Belotti su rigore e Berenguer)

Basket - 28^ giornata Serie A 2019 : Milano fa suo il posticipo con Avellino e consolida il primo posto : L’Olimpia Milano fa suo il posticipo della 28a giornata della Serie A di Basket ed ottiene due punti importantissimi che le permettono di consolidare il primato in classifica (+4 su Cremona e Venezia). Al Forum l’Armani Exchange supera 85-79 una mai doma Avellino, che lotta fino all’ultimo minuto per provare ad ottenere due punti necessari nella sua lotta playoff. Infatti adesso la Sidigas si trova a quota 30 punti in compagnia ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine terzo quarto (67-55) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Serie A - posticipo Torino-Milan 2-0 : 22.25 Il Torino sogna ad occhi aperti:battuto (2-0) e agganciato un Milan in caduta libera e oggi fuori dalla Champions. Pochi brividi:punizione larga di Ansaldi al 17', Sirigu si oppone coi pugni a Suso e chiude in uscita bassa su Calhanoglu (44'). Ripresa. Mazzarri espulso per proteste, poi rigore per i granata (contatto Kessie-Izzo): Belotti spiazza Donnarumma (58').La traversa di Bakayoko (testa) precede il raddoppio dal limite di ...

Probabili Formazioni Torino Milan/ Quote - Nkoulou contro Piatek - Serie A - : Probabili Formazioni Torino Milan: le Quote del match. Ecco i possibili schieramenti attesi oggi in campo all'Olimpico per la 34giornata di Serie A.

Diretta Serie A : Torino - Milan Mazzarri e Gattuso giocano il tutto per tutto per l'Europa : Un vero e proprio spareggio quello che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Milan. Con il Milan che precede il Torino di sole 3 lunghezze, ma che ha visto perdere il quarto posto ai danni della Roma che ha nettamente battuto il Cagliari in casa e sembra essere in forma per lo sprint finale. Milan in piena crisi di gioco, ma soprattutto di risultati e reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, Torino che non perde dal 16 ...