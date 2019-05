Serie A Atalanta | Gasperini | «Ranieri? Ha messo un po' di veleno | l' obiettivo siamo noi»

Quote Serie A – Derby della Mole - l’impresa del Torino allo Stadium è a 5.00. Lazio-Atalanta in equilibrio su Sisal Matchpoint : Quote Serie A – Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le Quote Sisal Matchpoint ...

Probabili formazioni Lazio-Atalanta - Serie A 05/05/2019 : Lazio-Atalanta, Serie A 05/05/20\2019Qui Lazio- Milinkovic è ancora out, così come Radu. Lulic squalificato e, con Lukaku ai box, sulla sinistra si apre un buco: Romulo, chiamato a cambiare fascia lasciando la destra a Marusic, è in pole position su Durmisi, che è tornato ad allenarsi col gruppo. Davanti per Simone Inzaghi ballottaggio tra Correa e Immobile con quest’ultimo favorito per giocare al fianco di Caicedo. A centrocampo riecco ...

Le notizie del giorno – Possibile rivoluzione in Serie B - lutto in casa Napoli - il nuovo stadio dell’Atalanta : Possibile rivoluzione IN Serie B – nuovo clamoroso scandalo che riguarda il campionato di Serie B e che potrebbe portare inaspettati ribaltoni di classifica, la prossima estate sarà nuovamente caldissima per quanto riguarda i ripescaggi in Serie B. Tra scandali, ricorsi e sentenze gli ultimi mesi sono stati di vero e proprio caos per quanto riguarda il campionato cadetto e che di conseguenza ha colpito anche la Serie C, tante piazze ...

Atalanta squadra del momento in Serie A : le quote sulla corsa Champions : E’ la squadra del momento. Dopo aver vinto a Napoli avvicinando il quarto posto, ieri in casa contro l’Udinese lo ha praticamente raggiunto, e adesso sogna la Champions. In mezzo, la vittoria in semifinale contro la Fiorentina che ha proiettato l’Atalanta all’ultimo atto di Roma contro la Lazio. I bergamaschi sono, senza timore di smentita, la compagine più in forma. Per questo, gli analisti Snai non hanno potuto ...

Serie A - Atalanta : Gasperini - quante richieste. Il futuro passa dall'Europa : E adesso per Gian Piero Gasperini comincia il difficile, si fa per dire,. Ha un contratto fino al 2021 con un'opzione per un altro anno, ma è seguito dal Milan per il dopo Gattuso ed è sempre stato ...

Calcio - Serie A 2019 - i risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Serie A - posticipo Atalanta-Udinese 2-0 : 20.53 L'Atalanta coglie l'attimo,batte l'Udinese 2-0 e sale da sola al quarto posto Gli orobici fanno il match ma i friulani non stanno a guardare. Pussetto non sfrutta un'uscita maldestra di Gollini poi Musso vola su Gosens (testa) e sul destro al volo di De Roon.Pasalic sfiora due volte il bersaglio, al 44' Lasagna si divora lo 0-1 (pallonetto appena fuori).Ripresa.Larsen in anticico evita un gol sicuro,Musso ferma Gomez, al 72' De Paul ...