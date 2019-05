Seat Leon - Proseguono i collaudi del nuovo modello

Metano : il tridente Seat con Ibiza - Leon e Arona : Da sottolineare che Arona è la prima Suv al mondo a sfruttare la tecnologia a Metano, aspetto che la rende ulteriormente appetibile per il mercato insieme al prezzo di lancio di 17.900 euro. Per gli ...

Seat in Italia 'punta forte' sul Metano : Arona - Leon - Ibiza TGI : Se vi dicessero che c'è un carburante che riesca a garantire alle vostre auto eco-incentivi, agevolazioni fiscali, alte prestazioni, grande economia d'esercizio, alte percorrenze ed è pure più 'green' dell'elettrico - se parliamo veramente di energia ed inquinamento messi in campo per stoccaggio, distribuzione e soprattutto smaltimento - ...

Seat Leon - Ormai pronta al debutto la quarta generazione : Seat Leon atto quarto: il debutto si avvicina a grandi passi e la Casa spagnola inizia a liberare i prototipi da mascherature e pellicole. La vedremo entro la fine del 2019, ma non sappiamo ancora se l'occasione sarà quella del Salone di Francoforte.Nuovi dettagli nel frontale. La Leon, fino a oggi fotografata solo nella versione hatchback cinque porte, mostra nuovi dettagli del frontale e in particolare della mascherina e delle prese d'aria, ...

Nuovo motore per la Seat Leon FR ST : SEAT amplia la gamma motori disponibili per la familiare Leon ST grazie all’introduzione del Nuovo 2.0 TDI 150 CV con trazione 4Drive e cambio DSG a 7 rapporti, in abbinamento all’allestimento sportivo top di gamma FR. Il Nuovo propulsore presenta un consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max pari a 5,5-6,3 l/100 km, a […] L'articolo Nuovo motore per la SEAT Leon FR ST sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Seat Leon - si amplia la gamma diesel e metano : Nuovi motori diesel e a metano per la Seat Leon , la wagon compatta del marchio spagnolo. In prima fila l'aggiornat o 2.0 TDI 150 cavalli con trazione integrale 4Drive e cambio DSG a 7 rapporti, in ...

Seat Leon FR - Sulla ST arriva il 2.0 TDI 150 CV DSG 4Drive : La Seat ha aggiornato i listini della Leon introducendo l'allestimento Xcellence anche per le versioni a metano e la nuova FR ST 2.0 TDI da 150 CV.Diesel integrale per la wagon. La familiare compatta è ora disponibile anche con un quattro cilindri a gasolio da 150 CV con trazione integrale 4Drive e cambio automatico doppia frizione Dsg a sette rapporti. Questa variante della Leon ST è proposta con prezzi a partire da 31.645 euro e propone un ...

Seat Leon - Al volante della Cupra R ST : Dopo averla promossa a marchio indipendente, la Seat torna per lultima volta a utilizzare la denominazione Cupra nella sua funzione originaria, ovvero per identificare le versioni più sportive della sua gamma. A portare lappellativo alla vecchia maniera è la Leon Cupra R ST, una station wagon tutto pepe e dallaria ricercata, che, se non fosse per la S piazzata in mezzo al muso, potrebbe essere tranquillamente scambiata per un modello del nuovo ...

Seat Leon Cupra R ST - 300 CV per la familiare sportiva : La Seat Leon Cupra R diventa ST. La sportiva sarà presto disponibile anche in versione wagon, che riproporrà lo stesso motore della cinque porte, ma solo con cambio automatico Dsg. La Cupra R, infatti, venne presentata come versione speciale a tiratura limitata: 300 esemplari disponevano di cambio automatico, mentre per 499 vetture era prevista una trasmissione manuale a sei rapporti con propulsore potenziato fino a 310 CV.Più veloce grazie alla ...