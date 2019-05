Se il sexy shop sponsorizza la festa patronale L' ira del sacerdote

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Emanuela Carucci Il comitato organizzatore costretto a cancellare dai manifesti il logo del negozioIl diavolo e l'acquasanta, in Basilicata, sono andati a braccetto per pochi giorni. Giusto quelli per stampare e poi precipitosamente modificare, cancellandola con un pennarello (compito a dir poco improbo), lazione di unalladi San Giuseppe Lavoratore, celebrata il 30 aprile e il primo maggio a Barricelle, frazione di Marsicovetere in provincia di Potenza.Il caso è scoppiato con fragore come racconta il quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno". Protagonisti un rappresentante del comitato feste, il negozio "Perversioni" di Atena Lucana (sempre in provincia di Potenza), don Peppino, il parroco della chiesa della frazione in Basilicata. Il "gran rifiuto" di quest'ultimo, scoperta lazione scabrosa, ha fatto molto rumore. Il ...

