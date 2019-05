Scuola | Salvini | ‘Dobbiamo investire in educazione | sento già chi griderà allo scandalo

scuolainforma

(Di sabato 4 maggio 2019) Il vicepremier Matteoha parlato anche diin occasione di un suo intervento a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa.: ‘Si torni al grembiule amagià chi’ “Abbiamo appena reintrodotto l’civica a– ha spiegato il leader della Lega – e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Magià chied evocherà il duce – ha chiosato– ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Ordine e disciplina perche ritiene come sia importantein: ‘In Italia – ha affermato il leader della Lega – c’è la democrazia ma questo non deve impedire di avere non solo ...

