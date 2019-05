Scuola | rapporto Istat sulle competenze in italiano e matematica | ecco i dati

scuolainforma

(Di sabato 4 maggio 2019) L’ha provveduto a pubblicare il suo ‘di informazioni statistiche per l’Agenda 2030’ all’interno del quale emergono deipreoccupantidei ragazzi italiani nella lingua italiana e in. Emerge che il 34,4 per cento degli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie non ha lesufficienti nella lingua italiana: la percentuale arriva sino al 40 per cento per la, Campania, Calabria e Sicilia le regioni peggiori Le regioni peggiori, sotto questo aspetto, sono la Campania, la Calabria e la Sicilia. Larisulta particolarmente ostica alle ragazze: l’insufficienza si attesta sul 41%, mentre per i maschi l’insufficienza risulta pari al 38%. Le femmine, invece, hanno fatto riscontrare dei profitti migliori rispetto ai coetanei maschi nelle materie ...

