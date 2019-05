Scuola | decreto Miur sui costi di accesso agli atti

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - aggiornamento GaE : perché occorre impugnare il Decreto - ecco le parole dell’avvocato Miceli : In un post pubblicato su Facebook, l’avvocato Walter Miceli ha spiegato il perché sia importante impugnare con un nuovo ricorso il recente Decreto Ministeriale riguardante l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, visto che ‘contiene autonomi punti lesivi della posizione dei ricorrenti ivi inseriti con riserva in quanto prevede che i diplomati magistrale che saranno destinatari di sentenze di merito sfavorevoli non ...

Scuola - OK CSPI su bozza decreto aggiornamento GaE ma necessita fase transitoria per precari storici : Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come ampiamente prevedibile, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza del decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2021. Tuttavia, il CSPI ha evidenziato la necessità di attuare una fase transitoria per stabilizzare i precari ‘storici’ che possiedono più di 36 mesi di servizio. CSPI, parere favorevole su bozza ...

Scuola : Anief - decreto aggiornamento GaE è questione di giorni : Roma, 18 apr. (Labitalia) - "Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggio[...]

Scuola - Graduatorie ad Esaurimento docenti ultime notizie : presentata bozza decreto aggiornamento 2019/22 : Come riferisce una nota pubblicata dal sindacato Flc-Cgil, ieri si è tenuto un incontro informativo, presso il Ministero dell’Istruzione, riguardante la bozza di decreto relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2019-2022. L’amministrazione centrale ha sottoposto ai sindacati il testo e gli allegati, sui quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) sarà chiamato ad ...

Matteo Salvini scrive a Giulia Grillo : "Serve decreto per non allontanare da Scuola i bimbi non vaccinati" : Un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole di infanzia 0-6 anni. È quanto chiede il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera alla collega della Salute, Giulia Grillo."L'intento del procedimento - scrive il responsabile del Viminale - è quello di garantire la permanenza dei bambini nel ciclo della scuola dell'infanzia, evitandone l'allontanamento e la decadenza ...

