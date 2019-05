Savona | azzannato dal cane del vicino | muore dopo tre giorni di agonia

Savona - azzannato dal mastino dei vicini : Giampaolo muore a 55 anni dopo 3 giorni di agonia : Giampaolo Rebella, dipendente ATA di 55 anni, è morto a Stella San Martino, in provincia di Savona, dopo essere stato aggredito dal mastino napoletano dei suoi vicini di casa, che l'ha assalito mentre lui rincasava provocandogli ferite al volto e al collo che gli sono risultate fatali. "Lascia un vuoto grandissimo sia come uomo, solare, positivo e leale, sia come collaboratore, intelligente e instancabile".