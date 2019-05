Sarri | «Il Napoli prima di me – ha ricordato – finì a -24 dalla Juve»

Zola alla Gazzetta : «Ancelotti paga il grande legame tra Napoli e Sarri» : La Gazzetta dello Sport intervista il vice allenatore del Chelsea Gianfranco Zola, anche ex di Napoli e Cagliari in vista della partita di domenica sera. Tante curiosità sul suo passato da ex e sul presente della formazione londinese. Poi Zola viene interrogato sulla contestazione di questi giorni che hanno investito il Napoli e anche il nuovo tecnico «Con Ancelotti stanno facendo bene e hanno colto gli obiettivi. L’Arsenal è stato un ostacolo ...

Crosetti : a Napoli il Sarrismo è un culto pagano : Crosetti su Repubblica nella sua disamina dello scontento dei tifosi per questa stagione del Napoli, identifica nel sarrismo il rifugio degli eterni insoddisfatti. Il fatto è che il sarrismo non è solo una moda, o un modo verbale. È un culto pagano ed è un ricordo. Paragonare l’ultimo Sarri al primo Ancelotti è un po’ fuorviante, perché semmai si dovrebbero accostare i due debutti: quello di Sarri non permise al Napoli di approfittare ...

Chelsea - i tifosi : "Napoli vuole Sarri? Paghiamo il volo". Ma c'è chi lo difende : Maurizio Sarri non sta vivendo il proprio momento migliore in Inghilterra. L'ex allenatore del Napoli ha portato il suo Chelsea in semi finale di Europa League, ma con il pareggio interno contro il ...

Napoli - la strana notte del San Paolo : da Insigne al fantasma di Sarri : Il San Paolo accende la macchina del tempo: e all'improvviso, per pochi secondi, torna ad aleggiare il fantasma di Maurizio Sarri . Con tanto di lenzuolo bianco, pardon di striscione che un gruppo di ...

Marino - Pasqualin - Bucciantini e Ballerina a Radio Marte sul Napoli - Insigne e Sarri : Ancelotti ha accettato la politica societaria del Napoli, ha portato di nuovo il secondo posto, ma nelle coppe ha oggettivamente fatto male, sia in Champions che in Coppa Italia, passato per l'...

Sarri - Ancelotti e... striscioni. Napoli è delusa e si divide : Lo striscione di domenica al San Paolo era più che altro evocativo di momenti felici. Quel 'Sarri uno di noi' esposto in curva B era per ricordare l'anniversario del gol al 90' di Koulibaly allo ...

Non solo Juve e Napoli. L'Europa ci ha respinto. E ora rimane Mr Sarri : Il nostro calcio è questo: fuori dalL'Europa le prime due forze della serie A e zero Italia al gran ballo delle semifinali nell'anno di CR7 e Ancelotti, due che con le Coppe continentali hanno sempre avuto un feeling particolare. Così a salvare l'onore italico resta Maurizio Sarri, un tecnico che nella passata stagione alla guida del Napoli sacrificò L'Europa League in nome di una rincorsa scudetto che si esaurì a poche giornate dalla fine. "Se ...

Sarri : “Dispiace per il Napoli - ma non avrei giocato lì per tanti motivi” : “Mi dispiace per il Napoli“. Ai microfoni di Sky, il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, non ha nascosto l’amarezza per l’eliminazione del Napoli dall’Europa League per mano dell’Arsenal. “Non era semplice giocare contro i Gunners, il sorteggio è stato complicato – ha spiegato l’ex mister degli azzurri dopo la qualificazione in semifinale di Europa League ottenuta nel doppio confronto ...

'Ancelotti ha normalizzato il Napoli' : arriva il pesante confronto con Sarri : La Gazzetta dello Sport critica l'operato di Carlo Ancelotti : ' Maurizio Sarri aveva lasciato la squadra a un soffio dallo scudetto. Ancelotti ha normalizzato il gioco e abbassato le pretese, e non ha compensato con ...

Napoli - un anno fa con Sarri quel gol alla Juve. Sui social rimpianti e confronti : Lunedì, nel giorno di Napoli-Atalanta, sarà passato un anno esatto dal gol di Koulibaly a Torino contro la Juve. Il manifesto del calcio di Sarri, la sensazione netta che gli azzurri avrebbero finito ...

Chelsea - anche Sarri tifa Napoli - : ... 'Stiamo avendo grande continuità grazie anche a due/tre giocatori giovani, freschi che ci stanno dando una grande mano in questo momento', le sue parole a Sky Sport. L'ex tecnico del Napoli ha ...

Sarri : «Conosco i ragazzi e il San Paolo e il Napoli ce la può fare» : L’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ai microfoni di Sky dopo la partita di Europa League «Abbiamo una percentuale mostruosa di vittorie» Le ultime tre vittorie vi hanno dato più autostima? «Noi dopo la brutta esperienza di Manchester abbiamo fatto dei grandi numeri e l’autostima c’è perché sono due mesi che abbiamo continuità. In questo momento abbiamo chiaramente qualche giocatore in flessione di condizione fisica, ma ...

Napoli - l’importanza di chiamarsi Carlo Ancelotti : 13 punti in meno rispetto a Sarri e nessuno lo critica : Se si chiamasse Eusebio, magari sarebbe addirittura stato vicino all’esonero, come è successo a Di Francesco alla Roma, crocifisso per colpe non sue. Se si chiamasse Stefano, magari la società avrebbe fatto un duro comunicato di delusione sugli ultimi risultati, come ha appena fatto la Fiorentina con Pioli. Se si chiamasse Luciano, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione con un altro tecnico, come fa l’Inter per il ...

Barella - l'Inter teme il sorpasso! Milan - Napoli - Sarri : cosa può succedere : Il Milan ha da tempo Barella nei radar, così come il Napoli, che a gennaio ha fatto un tentativo, come svelato dallo stesso Giulini in un'intervista a Il Corriere dello Sport: 'De Laurentiis me l'ha ...