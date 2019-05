San Gennaro | si rinnova il miracolo Sepe | Napoli bella ma martoriata

Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro : Alle 18.01 si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro. A dare l'annuncio e' stato il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che in processione ha portato la teca del sangue dalla cappella di San Gennaro all'altare maggiore della cattedrale. Quest'anno a causa delle avverse condizioni meteorologiche non si terra' la processione delle statue dei compatroni lungo le strade del centro antico di Napoli.

A Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro : il sangue si è sciolto - ma è davvero un prodigio? : Si è ripetuto a Napoli il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Lo ha annunciato alle 18.01 il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ai fedeli accorsi nel Duomo per le celebrazioni in onore del Santo patrono della città. Quello di maggio è il primo dei tre prodigi della liquefazione del sangue di San Gennaro attesi ogni anno insieme a quelli del 19 settembre e del 16 dicembre. “San Gennaro ha voluto mostrare ...

Maltempo a Napoli : annullata la processione di San Gennaro - ma non la cerimonia di liquefazione del sangue : A Napoli è stata annullata a causa della pioggia la tradizionale processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il sangue del Martire prevista per il pomeriggio, con partenza dalla Cattedrale e arrivo alla Basilica di Santa Chiara dopo aver attraversato molte strade del centro storico. La celebrazione, che culmina con il tanto atteso miracolo della liquefazione del sangue del Santo patrono della città partenopea e che si svolge ...

Il maltempo a Napoli ha fatto saltare la processione di San Gennaro : L'inclemenza del tempo a Napoli fa cancellare la tradizionale processione in onore di San Gennaro. La celebrazione in onore del santo patrono si terrà in Duomo presieduta dal cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe, il quale alle 17.30 si recherà nella cappella di San Gennaro per portare in processione la teca con il sangue del martire e il busto argenteo. La Protezione civile della Campania intanto ha diramato una nota ...

San Gennaro - Napoli ferita attende il miracolo di maggio : processione annullata per la pioggia : Napoli. È atteso per oggi a Napoli il primo dei tre miracoli della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il "miracolo di maggio" avviene in concomitanza con la solenne processione del busto di San ...

E Poi C’è Cattelan stasera su Sky Uno con Gennaro e Sangue Blu di Gomorra : E poi C’è Cattelan su Sky Uno giovedì 2 maggio con Salvatore Esposito e Arturo Muselli di Gomorra e un ospite a sorpresa Puntata misteriosa per E Poi C’è Cattelan stasera giovedì 2 maggio su Sky Uno (canale 108 del satellite, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile on demand. Prima Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Gennaro e Sangue Blu di Gomorra alla vigilia delle puntate finali. Poi un ospite a sorpresa che per la ...

Gennaro Battaglia e Ilario Simonetta portano a termine l'Ultramaratona Milano-Sanremo : Ilario Simonetta e Gennaro "Genny" Battaglia dell'Asd RunRivieraRun hanno chiuso questa mattina, dopo lo straordinario arrivo degli staffettisti di ieri, la Ultra Maratona UMS19 individuale da Milano ...

Grande Fratello 2019/ Gennaro sbotta : "Mila - sei peSante!" - poi Ivana... : Grande Fratello 2019, Gennaro al centro dei pensieri di alcune donzelle della Casa: da Mila a Ivana, ecco cosa è successo ieri sera.

A San Severo una piazzetta sarà intitolata al maresciallo Di Gennaro ucciso a Cagnano Varano : Una piazzetta di San Severo sarà intitolata alla memoria del maresciallo Vincenzo Carlo Di Gennaro , vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano, ucciso il 13 aprile scorso in un ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio si allontana da Mila Suarez : "Non sei tranquilla - sei peSante sulle cose!" (Video) : Nella casa del Grande Fratello 16, la miccia tra Gennaro Lillio, ex di Lory Del Santo, e Mila Suarez, ex di Alex Belli, sembrava essersi accesa subito, già dal momento in cui i due si sono incontrati nella Casa per la prima volta.Dopo nemmeno due settimane, però, il rapporto tra i due si è già "raffreddato" a causa soprattutto di alcuni comportamenti tenuti da Mila che Gennaro, evidentemente, non ha mandato giù.prosegui la letturaGrande ...

Napoli - lo slalom dei turisti tra bivacchi e rifiuti al museo di San Gennaro : Qualcuno salvi via Duomo dal degrado e salvi il museo del tesoro di San Gennaro dall'immondizia: «Mi viene da piangere - commenta Antonio Borella, il responsabile - Siamo sotto...

Grande Fratello 16 - Lory Del Santo : "Gennaro Lillio? Fu lui a cercarmi. Conosco anche Michael Terlizzi e nasconde dei segreti..." : Gennaro Lillio, ex fidanzato toy-boy di Lory Del Santo, è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, sicuramente uno dei sex-symbol di questa edizione.La storia tra Gennaro e la Del Santo si consumò nel 2014 e durò pochissimi mesi. La showgirl veronese, quindi, è stata intervistata dal settimanale Spy con il quale, oltre a parlare ovviamente di Gennaro Lillio, si è anche espressa riguardo un altro concorrente della Casa che, in questa ...

Lory Del Santo boccia il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez : Il pensiero di Lory Del Santo sul flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez al Grande Fratello Continua a far chiacchierare il flirt tra Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory Del Santo, e Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli. I due, a poche ore dall’inizio del Grande Fratello 16, hanno cominciato a flirtare e […] L'articolo Lory Del Santo boccia il flirt tra Gennaro Lillio e Mila Suarez proviene da Gossip e Tv.

Tg2 - Gennaro Sangiuliano nel mirino dei grillini : la vergognosa accusa politica : In un vecchio film con Kevin Costner (Bull Durham del 1988) la star americana interpreta un giocatore di baseball sulla via della pensione. Il suo grande pregio sono i consigli che dispensa ad un giovane campione che non sfrutta al massimo le proprie possibilità tecniche. Tra questi quello di curare