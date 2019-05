Salvini | ' Vorrei reintrodurre il grembiule nelle scuole | servono ordine e disciplina'

Salvini : a scuola vorrei il grembiule : 12.56 "Abbiamo appena reintrodotto l'educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l'ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini,durante un breve comizio della Lega a ...

Matteo Salvini - lo sfogo lontano dai microfoni : "Con i 5 Stelle è finita". E umilia Conte : "Vorrei..." : Ufficialmente, Matteo Salvini si dice contrario alla crisi di governo: "Faccio e farò tutto quello che posso perché il governo vada avanti. Gli italiani mi pagano lo stipendio per lavorare non per litigare. Se dipende da me va avanti, ma si devono dire dei sì e non solo dei no". Con i suoi sostenito

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Sospetto di Salvini sui 5S "Non vorrei che qualcuno volesse governare col Pd" : "Non vorrei che nei 5Stelle qualcuno avesse voglia di far saltare tutto e magari andare a governare con la sinistra...". Mentre Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini di voler rinsaldare l'alleanza di centrodestra, il leader della Lega lancia il Sospetto che sia invece il Movimento 5 Stelle a voler cambiare le carte in tavola per mettere a tacere i malumori della base, scontenta soprattutto per le politiche sui migranti e sui diritti del governo.Il ...

Matteo Salvini inchioda Danilo Toninelli : "Ci stanno ragionando? Non vorrei che al suo ministero..." : Ennesima giornata complessa ed assai tesa, per il governo. Si parte col titolo di Repubblica, che dà conto dello sfogo di Luigi Di Maio, il quale avrebbe detto che "la Lega è abbagliata dal potere" e vuole "prendersi tutto". Su questa indiscrezione, a Parigi a margine della conferenza stampa finale

Sandro Piccinini - 'Salvini è come Gattuso'/ Video 'Vorrei fare un talk show politico' : Sandro Piccinini, 'Salvini è come Gattuso, mentre Di Maio è Morfeo'. Video, il telecronista ospite su Radio Rai 1: 'Un giorno vorrei fare un talk politico'

Potenza - al comizio della Lega parla ‘bimbo-poliziotto’ : “Io col capitano” Salvini si smarca : “Dov’è la madre?” Non vorrei si pensasse a un sequestro” : “vorrei stringere la mano al capitano a nome di tutti gli italiani”. Queste le parole di un bambino che si è presentato, in divisa da poliziotto, davanti al leader della Lega Matteo Salvini. E’ successo a Potenza, nel pomeriggio del 7 marzo, durante un comizio in vista delle elezioni regionali del prossimo 24 marzo. Il bambino, figlio di un candidato leghista, ha pronunciato un lungo elogio al ministro dell’Interno. Lo ...