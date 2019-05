Salvini | Governo va avanti | non è poltrona in più o meno

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Caso Siri - Salvini : "Governo va avanti" : 10.44 "Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. "Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse", ha aggiunto Salvini: "Vediamo se i 5 stelle ci daranno una mano a cancellare quello strumento di tortura fiscale che sono gli studi di settore, ...

Governo - Salvini : arriverà fino in fondo - c'è tanto da fare : Roma, 4 mag., askanews, - 'L'ho detto e lo ripeto e lo ripeterò finchè campo: la mia parola vale più dei sondaggi, questo Governo arriva fino in fondo perchè abiamo un sacco di cose da fare'. Lo ha ...

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Lega di governo e di riciclaggio : il rapporto dell'indagine di Bankitalia che inguaia Salvini : Sui soldi del partito finiti in società controllate dal Lussemburgo indaga anche via Nazionale. Ecco il rapporto riservato che mostra un giro vorticoso di pagamenti con al centro i due commercialisti di fiducia del leader Esclusivo: così Matteo Salvini ha fatto sparire tre milioni "

Caso Siri - Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio : “Vogliono una crisi di governo” : Matteo Salvini non la prende bene e sbotta contro Conte e i 5 Stelle di Di Maio Dietro la calma apparente seguita all’annuncio del presidente del Consiglio che ha messo alla porta il sottosegretario della Lega, c’è una tensione altissima che mette a rischio la tenuta del governo. Salvini non l’ha presa bene. Un colpo … Continue reading Caso Siri, Matteo Salvini infuriato con Conte e Di Maio: “Vogliono una crisi di ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Matteo Salvini - retroscena sulla crisi di governo : 'Non ora - ma...'. La voce : tutto già deciso - addio Conte : Tutti fermi, per ora. 'Non cadiamo nella provocazione. La crisi non si apre adesso su Siri'. Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero , placa le ire dei leghisti ma non nasconde il ...

Conte liquida Siri - ”revoca in Cdm”. Giorgetti : “Sono preoccupato”. Ma Salvini non ferma il governo : Dopo settimane in cui i due partiti di governo si sono divisi sul caso del sottosegretario Armando Siri, indagato per una presunta corruzione, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - da massimo responsabile dell'organo di governo, ma che ha sempre ben presente la sua cultura giuridica - ha sempre mediato, stasera ha tirato le fila: chiedera' al prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell'incarico ricoperto dall'esponente leghista. Ma ...

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Immigrazione : Salvini da Governo Italia stessa posizione Ungheria : Salvini: "Le posizioni del Governo Italiano e di quello ungherese sono identiche sull'Immigrazione. Contiamo che la nuova Europa proteggerà frontiere

Salvini : Siri vicenda locale che non ferma il governo : Budapest, 2 mag., askanews, - Quella che coinvolge Armando Siri "è una vicenda locale che non ferma il governo. Lui è tranquillissimo e pronto a farsi sentire" dai magistrati. "Ai Cinque Stelle ...