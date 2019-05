Salvataggi in Libia | scontro Salvini-Trenta su tweet rimosso Dal Viminale | «Faccia il

Migranti : Mediterranea - 'Libia dice che guardia costiera ha interrotto Salvataggi in mare' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Il ministro dell'interno libico Beshaga dice che la cosiddetta guardia costiera libica ha interrotto operazioni di intercettazione Migranti. Crolla l'ipocrisia criminale dei "salvataggi" libici. L'Europa lavori per salvare profughi e i Migranti da guerra e campi di co