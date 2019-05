Salini | Rai Movie? No volontà penalizzare cinema | porteremo più film

Rai - Salini : Voglio azienda più rapida che guarda a giovani : Dogliani, Cuneo,, 4 mag., LaPresse, - "Voglio una Rai sempre più rapida, veloce, meno immobile, che guarda al futuro, che è consapevole di quello che sta accadendo nel settore, e che è in grado di ...

Rai - caso Predappio : Salini irritato. Pd-Leu : servono provvedimenti : Roma, 29 apr., askanews, - Finisce sul tavolo dell'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, il caso del servizio della TgR Emilia Romagna sulla manifestazione di Predappio per l'...

Servizio Tgr Emilia Romagna su Predappio<br>L'AD Rai Salini chiede spiegazioni : Il caso del Servizio della Tgr Rai sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio finisce sul tavolo dell'amministratore delegato della tv pubblica Fabrizio Salini che, a quanto si apprende (ma non ci risultano comunicati stampa ufficiali), ha manifestato forte irritazione. Salini avrebbe visto il Servizio e chiesto una relazione dettagliata al direttore della Tgr, Alessandro Casarin. Quest'ultimo, già stamattina, a seguito delle ...

Servizio su Mussolini e Predappio - bufera sul Tgr Rai. L'ad Salini avvia una verifica interna : ... come ho illustrato alle 24 redazioni della Tgr, si basa sul principio di una informazione equilibrata, a garanzia di un contraddittorio in tutti i servizi, dalla politica alla cronaca. Equilibrio - ...

Polemiche sulla Rai per il servizio del Tgr sui fascisti a Predappio : l'a.d. Salini chiede chiarimenti : Diventa un caso il servizio del Tgr sui fascisti a Predappio in occasione delle celebrazioni fasciste a Predappio per l'anniversario della morte di Benito Mussolini, dopo l'affondo di Michele Anzaldi (Pd) e dopo la richiesta di chiarimenti dell'a.d. della Rai, Fabrizio Salini, che segue la vicenda con "profonda irritazione" e ha chiesto un'accurata relazione al direttore del Tgr Alessandro Casarin.sulla vicenda era intervenuto Michele Anzaldi, ...

RAI E POLITICA/ Il fuoco - anche amico - su Foa e Salini in attesa delle europee : Situazione turbolenta intorno a viale Mazzini. In Commissione vigilanza Rai il Presidente viene anche contestato dai membri della maggioranza

Rai Movie chiude - l’ad Salini : “Ci sarà integrazione tra canali - il cinema sarà valorizzato in altri modi”. Margiotta (Pd) : “Inspiegabile” : Rai Movie kaputt. Questa volta per il canale tematico pubblico di cinema 24 ore su 24 è finita davvero. “RaiMovie sparisce come brand, ma non sparisce il cinema, ci sarà un’integrazione tra i canali”, ha spiegato l’ad Rai, Fabrizio Salini, durante l’ultima commissione di vigilanza. E a giustificazione dell’inspiegabile cancellazione che ha fatto insorgere migliaia di spettatori e appassionati – cancellazione che è parte del Piano ...

Vigilanza - Salini : «Fusione tra Rai Movie e Rai Premium non penalizza. Rivendico il piano». Foa attaccato dal M5S : Fabrizio Salini, Marcello Foa Secondo round in Vigilanza Rai per Fabrizio Salini e Marcello Foa. Dopo l’audizione dei giorni scorsi, che per questioni di tempo non aveva previsto repliche, l’AD e il Presidente del servizio pubblico oggi sono tornati in Bicamerale per rispondere alle domande dei parlamentari. Al centro del confronto, il nuovo piano industriale, la fusione di Rai Movie e Rai Premium, le presunte liti al Tg1 ed il ruolo ...

Tg1 - l’ad della Rai Salini : “La lite tra il direttore e il suo vice? Attendo l’inchiesta interna - ma Carboni non è litigioso” : La rissa tra il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni e il suo vice Angelo Polimeno Bottai – raccontata oggi dal Fatto Quotidiano – finisce in commissione di Vigilanza Rai. Durante l’audizione dei vertici dell’azienda di viale Mazzini – il presidente Marcello Foa e l’ad Fabrizio Salini – il tema è stato introdotto dalla deputata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè che ha sottolineato la ...

