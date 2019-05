Salerno | fingono di sentirsi male e rubano attrezzi e medicine in ospedale

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Ignazio Riccio Due donne a processo perché sorprese a trafugare siringhe, strumenti chirurgici e farmaci nel nosocomio di SarnoL’accusa nei loro confronti è di furto aggravato. Sono finite nei guai due donne di Sarno, in provincia di, che, fingendo di essere malate, hanno rubato siringhe,chirurgici enell’“Martiri Villa Malta”. Al termine di un’indagine durata due anni la Procura della Repubblica salernitana ha emesso una citazione diretta a giudizio per le due ladre, di 58 e 48 anni.L’episodio risale ad aprile del 2017, quando le donne furono sorprese e denunciate a piede libero mentre erano all’interno della sala medica dell’di Sarno. Entrambe avevano finto die di aver bisogno delle cure dei medici. In un secondo momento, quando gli operatori sanitari si allontanarono, rubarono lee gli strumenti ...

