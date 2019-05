Sabato 4 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi tv di Sabato 4 maggio Amici e Ballando con le stelle : Programmi tv di Sabato 4 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ballando con le stelle Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×11-12 1a Tv + Bull 1×05 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 20:15 Le parole della settimana 21:40 Sapiens Canale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Anche gli angeli mangiano fagioli Italia 1 ore 21:10 L’era glaciale 4 La7 ore 21:15 Atlantide ...

Programmi TV di stasera - Sabato 4 maggio 2019. Su La7 lo Speciale Atlantide sulla strage di Superga : Andrea Purgatori Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Sesto appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e la partecipazione di Robozao. Le coppie in gara si cimenteranno in nuove emozionanti coreografie, per dimostrare al pubblico e alla Giuria tutti i loro progressi e la voglia di arrivare in finale. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao e, a bordo pista, i commenti di Roberta Bruzzone. ...

The Rookie e Bull gli episodi di Sabato 4 maggio su Rai 2 : The Rookie e Bull su Rai 2 e in streaming su Rai Play sabato 4 maggio Nuovo doppio appuntamento con due episodi di The Rookie e un episodio di Bull in prima visione assoluta sabato 4 maggio su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Nathan Fillion e Micheal Weatherly pronti a far divertire e emozionare il pubblico di Rai 2 con 3 nuove storie. The Rookie gli episodi su Rai 2 sabato 4 maggio Due nuovi episodi undicesimo e dodicesimo di The Rookie sabato ...

Meteo - le previsioni di Sabato 4 maggio : Meteo, le previsioni di sabato 4 maggio Duro colpo alla primavera con l’arrivo di aria fredda di origine artica, fatto davvero insolito per il mese di maggio. Sarà un weekend dominato da venti forti, temporali e un drastico calo delle temperature. La neve farà la sua comparsa a quote di collina LE ...

Amici serale 2019 la puntata di Sabato 4 maggio - ospiti Al Bano e Massimo Ranieri : Amici serale 2019 cosa succederà nella puntata di sabato 4 maggio? Valentina è rientrata in casetta con una maglia rossa sfiderà Mameli? ospiti “over” per Maria: Al Bano e Massimo Ranieri Oltre il talent c’è lo show. Se la sfida per il talento è animata anche dalla follia organizzata di Loredana Bertè, Maria De Filippi con il suo Amici per sfidare Ballando con Le Stelle oltre che allungarsi nella durata per far crescere lo ...

Meteo - l’allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...

Meteo - le previsioni di Sabato 4 maggio - : Duro colpo alla primavera con l'arrivo di aria fredda di origine artica, fatto davvero insolito per il mese di maggio. Sarà un weekend dominato da venti forti, temporali e un drastico calo delle ...

Paolo Fox oroscopo di domani : previsioni Sabato 4 maggio : oroscopo segno per segno di Paolo Fox di domani, sabato 4 maggio Come inizierà il primo weekend di maggio? A svelarlo ci pensa Paolo Fox con il suo oroscopo di domani (4 maggio) di tutti i segni zodiacali partendo dai primi quattro. ARIETE: nel weekend torneranno a lavorare dopo un periodo di stop caratterizzato da diverse difficoltà familiari. Devono farsi valere ed essere ottimisti per il futuro. Mercurio, Luna e Venere portano gioia e una ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 4 maggio 2019 : anticipazioni puntata 707 di Una VITA di sabato 4 maggio 2019: Jaime dice a Blanca di aver vietato a Diego di stare con lei. La giovane Dicenta è distrutta e non capisce il motivo per il quale Diego abbia ceduto al ricatto del padre, di conseguenza va da lui per avere delle spiegazioni. Ma Diego, nascondendo il suo amore, conferma a Blanca di non volerla più vedere… Jacinto rientra al villaggio senza avere trovato l’amore. Intanto ...

VERISSIMO - ospiti e anticipazioni di Sabato 4 maggio 2019 : Torna puntuale come sempre VERISSIMO, il rotocalco settimanale di attualità e spettacolo di Canale 5. Vediamo chi interverrà nella puntata del 4 maggio: sabato 4 maggio, alle ore 16.10, appuntamento con VERISSIMO, condotto da Silvia Toffanin. Michele Placido, uno dei più grandi attori e registi del cinema italiano, si racconterà per la prima volta a VERISSIMO. Fresco di compleanno, Roby Facchinetti ripercorrerà, anche musicalmente, con Silvia ...

Amici 18 : Raffaella Carrà potrebbe partecipare alla puntata di Sabato 11 maggio : In questi giorni si sta parlando della partecipazione data per certa di Raffaella Carrà alla nuova edizione del talent show 'Amici', che ha avuto inizio nel mese di aprile. Si tratta di una novità importante che andrebbe a far crescere la levatura del prodotto televisivo e si vociferava questa ipotesi che, nel corso del tempo, è divenuta sempre più concreta. Con il passare delle ore, sembra rappresentare una certezza questa notizia, che vedrebbe ...

Oroscopo Paolo Fox domani - Sabato 4 maggio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli e Cancro : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Sabato Shopping : i consigli per il 4 maggio : NET-A-PORTERKidultHublot x Garage ItaliaStar Wars x Uniqlo&Other StoriesChloé EyewearF.R.S For Restless SleepersAdidas x MissoniConverse x JW AndersonCoccinelleAnche maggio è arrivato e dopo un allineamento pazzesco di ponti consecutivi e un bel un po’ di meritate vacanze si ritorna al solito tran-tran, ma con molte energie in più. Potrebbe essere l’occasione di spenderle in una sessione power di Shopping tra centri commerciali e ...

L'oroscopo di domani 4 maggio - 1ª metà zodiaco : Sabato 'alla grande' per Toro e Leone : In primo piano L'oroscopo di domani sabato 4 maggio 2019 per i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. La giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per due segni, scelti con sapienza e mestizia tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti ad inizio weekend? Nel periodo osservato, tema principale delle odierne predizioni, in ...