Rugby | Pro14 2019 | le formazioni ufficiali di Munster-Benetton Treviso Appuntamento con

Munster-Benetton Treviso Rugby - Pro14 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi è un grande giorno per il rugby italiano: il Benetton Treviso giocherà al Thomond Park di Munster, in Irlanda, per la prima volta nella storia, le Final Series del Pro 14. Contro i padroni di casa, che hanno il vantaggio del fattore campo in quanto secondi nella Conference A (i trevigiani sono giunti terzi nella Conference B), in palio c’è un posto in semifinale contro il Leinster. Segui Munster-Benetton Treviso in diretta ...

Rugby – Zebre in partita per 40' : il derby del Lanfranchi va alla Benetton che vola ai quarti di Guinness PRO14 : Benetton ai quarti di finale di Guinness PRO14 dopo aver battuto le Zebre nell’incontro contro le Zebre Dopo aver collezionato un ko a Llanelli contro i gallesi Scarlets ed aver osservato un turno di stop, le Zebre Rugby tornano a giocare sul prato amico del Lanfranchi, affrontando i cugini del Benetton Rugby nell’ultimo incontro stagionale di Guinness PRO14, terzo derby annuale tra le due franchigie italiane. L’epilogo del torneo ...

Zebre-Benetton Treviso - Derby Pro14 Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Una partita decisiva, un Derby davvero importante, come raramente si sono visti: si disputa sabato la sfida tra Zebre e Benetton Treviso, valida per il Guinness Pro 14. Dopo il match visto a Natale 2018 c’è la possibilità della rivincita per la compagine emiliana che ospita i veneti, clamorosamente a caccia di un posto per quanto riguarda la post season. Nettamente favoriti i biancoverdi che dovranno fare attenzione alla voglia di rivalsa ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Munster vale una grossa fetta dei playoff. I trevigiani cercano l’impresa con gli irlandesi : Tutto in una notte: il Benetton Treviso si giocherà domani sera alle ore 20.00 le possibilità di continuare a sognare un posto nei play-off del Pro 14 di Rugby. A Monigo arriverà però un cliente molto ostico, il Munster, formazione irlandese che nella Conference A è ancora in corsa per chiudere il girone in testa ed accedere direttamente alle semifinali. La situazione nella Conference B è ancora tutta da decidere, a parte il primo posto ...

Rugby - Pro14 2019 : Leinster-Benetton 27-27. Trevigiani ancora in zona play-off : Il Benetton incamera due punti andando a strappare un preziosissimo pareggio in casa del Leinster per 27-27 nella terzultima giornata del Pro 14 di Rugby e resta in piena zona play-off, in terza posizione nella Conference B a due punti dall’Ulster e con uno di margine sull’Edimburgo, le due squadre che si scontreranno nella prossima gara. Nel primo tempo vantaggio trevigiano con la meta di Bigi al 15′, trasformata da Allan, poi ...

Rugby - Pro14 2019 : Zebre-Connacht 5-6. La franchigia italiana sfiora l’impresa a Parma : Un punto che non serve a nulla, l’amaro in bocca dell’aver sprecato un’occasione: nella 19ma e terzultima giornata del Pro14 di Rugby le Zebre vengono sconfitte in casa dal Connacht per 5-6, ma il risultato, che potrebbe apparire molto onorevole al cospetto di una formazione in lotta per la post season, sta strettissimo alla franchigia emiliana. Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, che decidono di marcare punti più che ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton in cerca dell’impresa per la post season - Zebre per l’orgoglio : Siamo giunti al 19° e terzultimo turno del Pro14 di Rugby: il Benetton Treviso è chiamato all’impresa in casa del Leinster per riuscire a continuare a cullare il sogno dei play-off, mentre non hanno molto più da chiedere al torneo le Zebre, che giocheranno quasi esclusivamente per l’onore ospitando il Connacht. Tornata complicata per le italiane. I trevigiani attendono notizie anche da Glasgow-Ulster e da Scarlets-Edimburgo, due gare ...