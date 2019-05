Rugby | l' All Blacks Clinic a Milano

Rugby : è il tempo del 'Pino Valle' - domenica prossima va in scena la settima edizione ad Imperia : Il compito educativo di questo sport, dunque, è primario. Di fatto saranno in campo più di 500 piccoli atleti, con tecnici, accompagnatori, genitori. Si spera in un ulteriore biglietto da visita per ...

Rugby - gli All Blacks sbarcano in Italia per un clinic a Milano : All Blacks clinic in quel di Milano per avvicinare ragazzi e ragazze al mondo del Rugby nel quale i neozelandesi sono maestri Un campus formativo, ideato appositamente e dedicato ai giovani rugbisti, organizzato per la prima volta in Italia. Questa è l’iniziativa di New Zealand Rugby che porterà l’All Blacks clinic a Milano nel cuore dell’estate. L’All Blacks clinic è un evento tecnico ed educativo aperto a 100 ...

Rugby - Simone Favaro dice addio alla palla ovale : farà il poliziotto : A 30 anni Simone Favaro dice basta con il Rugby: il flanker delle Fiamme Oro appende gli scarpini al chiodo e si dedica a tempo pieno ad essere un poliziotto. Per lui in carriera, dal 2009, 36 caps in azzurro con tre diversi CT, e tante maglie di club vestite, fino all’approdo ai cremisi due stagioni fa. Lo annuncia l’ANSA, al quale l’atleta ha dichiarato: “Il Rugby è il gioco più bello del mondo. Ho fatto della mia ...

Rugby – Zebre in partita per 40' : il derby del Lanfranchi va alla Benetton che vola ai quarti di Guinness PRO14 : Benetton ai quarti di finale di Guinness PRO14 dopo aver battuto le Zebre nell’incontro contro le Zebre Dopo aver collezionato un ko a Llanelli contro i gallesi Scarlets ed aver osservato un turno di stop, le Zebre Rugby tornano a giocare sul prato amico del Lanfranchi, affrontando i cugini del Benetton Rugby nell’ultimo incontro stagionale di Guinness PRO14, terzo derby annuale tra le due franchigie italiane. L’epilogo del torneo ...

Rugby - Tommaso Allan : “Spero di scendere in campo con l’Italia al prossimo Mondiale” : Tommaso Allan, mediano di apertura del Benetton e della Nazionale, ha parlato al sito federale delle imminenti convocazioni del CT Conor O’Shea per i raduni estivi degli azzurri, in vista della Coppa del Mondo in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Tengono banco le imminenti convocazioni del CT: “Io come tanti altri giocatori abbiamo in testa questo obiettivo da tempo. Nei precedenti raduni con la Nazionale abbiamo ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : derby francese in finale. Le semifinali premiano La Rochelle e Clermont : Sarà il derby francese tra La Rochelle e Clermont a decretare la vincitrice della Challenge Cup di Rugby: nella doppia sfida tra formazioni transalpine ed inglesi viene rispettato il fattore campo: La Rochelle supera i Sale Sharks per 24-20, mentre Clermont batte gli Harlequins per 32-27. Atto finale della competizione il 10 maggio a Newcastle. Challenge CUP – semifinali La Rochelle-Sale Sharks 24-20 La Rochelle: 15 Kini Murimurivalu, 14 ...

Rugby - Continental Shield 2019 : Calvisano si qualifica per la Challenge Cup! Rovigo vince 30-28 ma non basta : Non riesce l’impresa al Rovigo, in Challenge Cup il prossimo anno ci sarà il Calvisano: la compagine bresciana esce sconfitta dalla gara di ritorno del play-off del Continental Shield di Rugby per 30-28, ma in virtù della vittoria ottenuta nella gara d’andata per 29-13 stacca il pass per la seconda competizione europea del prossimo anno. Nell’altro play-off i russi dell’Enisei, dopo aver perso 20-18 in Romania ...

Rugby : tweet omofobo per Israel Folau - licenziato dalla Federazione australiana : Un bruttissimo episodio quello riguardante Israel Folau e tutta l’Australia del Rugby. Uno dei giocatori di più talento dei Wallabies qualche giorno fa aveva riportato su Instagram e Twitter un post omofobo, nel quale indicava gli omosessuali (e non solo) come una categoria “attesa all’inferno”. La Federazione australiano ha subito preso provvedimenti: arrivato il licenziamento, 48 ore per accettare la decisione o ricorrere in ...

Rugby - drastica decisione della Federazione australiana : Folau escluso dalla Nazionale per frasi omofobe : Il giocatore non parteciperà dunque ai prossimi Mondiali in Giappone per una frase omofoba pubblicata sul proprio account Instagram La Federazione australiana di Rugby (RA) ha annunciato il licenziamento di Israel Folau, che di conseguenza non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma in Giappone in programma a settembre. Lapresse Il talentuoso giocatore degli Waratahs, che con i Wallabies ha raggiunto la finale della rassegna iridata ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Zebre - serve un miracolo con gli Scarlets per tornare alla vittoria : Giornata numero 20 per quanto riguarda la regular season del Guinness Pro 14 2019 di Rugby. Sta per volgere dunque al termine la stagione, prima dei play-off, con gli ultimi match in programma. Scendono in campo nuovamente le Zebre, sabato pomeriggio, alle 18.15, in trasferta in casa degli Scarlets. L’obiettivo è sempre quello di tornare alla vittoria. Servirà un miracolo su un campo molto ostico. Ricordiamo che alle Zebre il successo ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : vincono le Fiji - USA sempre in testa alla classifica : Si è appena conclusa a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che superano la Francia, terzi gli USA, sempre in testa alla graduatoria, mentre terminano giù dal podio le Samoa. Finalissima Fiji-Francia 21-7 Finale 3° posto USA-Samoa 22-10 Finale 5° posto Argentina-Nuova Zelanda ...

Dalla Serie A fino al Rugby e all’IndyCar : tutti gli appuntamenti imperdibili del weekend e come vederli su DAZN : Tanti appuntamenti sportivi da non perdere nel weekend, ecco dove e come seguirli in esclusiva su DAZN Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming metterà a disposizione degli appassionati, live e on demand, tra calcio nazionale e internazionale, motori, Rugby e sport americani. (QUI IL LINK PER TESTARE LA PROVA GRATUITA DI UN MESE) Calcio: spiccano ...

Carezze - lacrime e abbracci : quando i duri del Rugby del Sei Nazioni diventano teneri Gallery : ...Sergio Parisse e dell'altro veterano Leonardo Ghiraldini che - delusione su delusione - si è pure rotto i legamenti del ginocchio destro mettendo a repentaglio la partecipazione alla Coppa del Mondo ...

Rugby - Coppe Europee 2019 : i risultati di Champions Cup e Challenge Cup (30-31 marzo) : Week-end di Coppe Europee per quanto riguarda il grande Rugby: andiamo a scoprire i risultati di Champions Cup e Challenge Cup tra 30 e 31 marzo. Quarti di finale Champions Cup Leinster-Ulster 21-18 Leinster: 15 Jordan Larmour, 14 Adam Byrne, 13 Garry Ringrose, 12 Rory O’Loughlin, 11 Dave Kearney, 10 Ross Byrne, 9 Luke McGrath, 8 Jack Conan, 7 Seán O’Brien, 6 Rhys Ruddock (c), 5 James Ryan, 4 Scott Fardy, 3 Tadhg Furlong, 2 Seán Cronin, 1 Cian ...