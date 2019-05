Rugby | Guinness Pro 14 2019 | Benetton Treviso sfiora l’impresa | Munster vince di misura

Rugby – Zebre in partita per 40' : il derby del Lanfranchi va alla Benetton che vola ai quarti di Guinness PRO14 : Benetton ai quarti di finale di Guinness PRO14 dopo aver battuto le Zebre nell’incontro contro le Zebre Dopo aver collezionato un ko a Llanelli contro i gallesi Scarlets ed aver osservato un turno di stop, le Zebre Rugby tornano a giocare sul prato amico del Lanfranchi, affrontando i cugini del Benetton Rugby nell’ultimo incontro stagionale di Guinness PRO14, terzo derby annuale tra le due franchigie italiane. L’epilogo del torneo ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : super Benetton Treviso! Vittoria nel derby sulle Zebre e qualificazione ai play-off : Vittoria con bonus doveva essere e Vittoria con bonus offensivo è stata. È arrivato il capolavoro della Benetton Treviso, al termine di una stagione regolare davvero magnifica. I veneti si sono imposti nel migliore dei modi, per 25-11, al Lanfranchi di Parma nel derby d’Italia con le Zebre e hanno agguantato la terza posizione nel raggruppamento B che vale il passaggio ai play-off. Ancora in corsa per il titolo dunque i Leoni guidati da ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Zebre mai in partita - gli Scarlets si impongono 42-0 : Non c’è modo di fermare questa crisi che prosegue ormai da dicembre: oltre tre mesi senza vittorie in partite ufficiali per quanto riguarda le Zebre. Oggi, nella ventesima giornata del Guinness Pro 14 2019, l’ennesimo tracollo: gli Scarlets in casa dominano in lungo e in largo e si impongono per 42-0. Mai in partita la franchigia tricolore: nel primo tempo i gallesi si limitano a gestire, poi nel secondo dilagano. Sono sei le mete ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : beffa per la Benetton Treviso - Munster si impone 37-28 : Una beffa che però, almeno al momento, sembra non compromettere il cammino in chiave post season. Nella 20ma giornata del Guinness Pro 14 2019 di Rugby la Benetton Treviso, in casa, a Monigo, viene sconfitta per 37-28 da Munster in un incontro comunque giocato al meglio e nel quale la banda italiana partiva in ogni caso sfavorita. In attesa di risultati da Edimburgo la squadra veneta resta in terza piazza nel Girone B, dunque in corsa per i ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Zebre - serve un miracolo con gli Scarlets per tornare alla vittoria : Giornata numero 20 per quanto riguarda la regular season del Guinness Pro 14 2019 di Rugby. Sta per volgere dunque al termine la stagione, prima dei play-off, con gli ultimi match in programma. Scendono in campo nuovamente le Zebre, sabato pomeriggio, alle 18.15, in trasferta in casa degli Scarlets. L’obiettivo è sempre quello di tornare alla vittoria. Servirà un miracolo su un campo molto ostico. Ricordiamo che alle Zebre il successo ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : secondo tempo da dimenticare - Munster-Zebre 31-12 : Decima sconfitta consecutiva in partite ufficiali per le Zebre. Davvero una disdetta per la franchigia italiana che non aveva iniziato male la stagione. Sempre più ultima nel proprio raggruppamento di Guinness Pro 14, la squadra emiliana si è arresa oggi in trasferta, nella diciottesima giornata, in casa del Munster per 31-12. Da segnalare che era stato promettente il primo tempo, con le Zebre avanti per 12-5 con le mete di Elliott e Tenga. Poi ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - ufficializzati oggi i calendari per le edizioni 2020 e 2021 : Sono stati resi noti oggi i calendari delle edizioni 2020 e 2021 del Guinness Sei Nazioni di Rugby, l’Italia debutterà il prossimo anno contro il Galles Il Guinness Sei Nazioni ha ufficializzato oggi i calendari del Torneo maschile per le edizioni del 2020 e del 2021, nel corso delle quali l’Italia disputerà rispettivamente due e tre incontri interni. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE Nel 2020 gli azzurri debutteranno ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : il XV della Francia per la sfida contro l’Italia : Rugby, Brunel ha ufficializzato la formazione francese per la sfida contro l’Italia dell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni Jacques Brunel, commissario tecnico della Francia, ha ufficializzato la formazione che sabato affronterà l’Italia nell’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario alle 13.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Questo il XV che scenderà in campo: 15 Maxime Medard (Stade Toulousain); 14 ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - O’ Shea ha scelto il XV azzurro per la sfida contro la Francia : O’Shea ha scelto il XV azzurro per la sfida del Guinness Sei Nazioni di sabato tra Italia e Francia ”Giocheremo contro una squadra molto forte come sempre capita al Sei Nazioni. Il nostro focus sarà su noi stessi cercando di giocare il nostro miglior Rugby. Vogliamo chiudere il torneo con una grande prestazione allo Stadio Olimpico“. Sono le parole del responsabile tecnico dell’ItalRugby, Conor O’Shea, ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : la carica di capitan Parisse in vista del match contro l’Inghilterra : Il capitano dell’Italia, Sergio Parisse, parla della sfida di domani a Londra nel Guinness Sei Nazioni “Due anni fa abbiamo messo in difficoltà l’Inghilterra con una tattica che forse ha contribuito al cambiamento delle regole. Ci sono degli episodi che possono cambiare il corso della partita. Noi continueremo sulla scia del lavoro che stiamo facendo in allenamento cercando di curare ogni minimo dettaglio. Abbiamo una ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - O’Shea ha le idee chiare : “vogliamo creare abitudine nelle prestazioni di alto livello” : Le parole di O’Shea alla vigilia della sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia ed Inghilterra Mancano due giorni al quarto incontro dell’ItalRugby al Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA) contro l’Inghilterra a Twickenham, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 16.05. “Abbiamo una grande sfida davanti a noi – ha commentato Conor ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : la formazione di O’Shea per la sfida contro l’Inghilterra : O’Shea ha scelto la formazione che schiererà in campo sabato per la sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra a Twickenham nel match valido per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2019, partita in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA) e che sarà trasmessa in diretta su ...