Risultati Bundesliga | il Borussia Dortmund stecca e il Bayern scappa

(Di sabato 4 maggio 2019) IlMonaco è sempre più vicino alla conquista del 29° titolo di Germania della sua storia. Dopo aver battuto per 3-1 l'Hannover, i bavaresi hanno assistito infatti al pareggio esterno dei diretti inseguitori, ovvero il, fermato sul 2-2 sul campo del Werder Brema. Al Weserstadion, la squadra allenata da Favre si è fatta riprendere dopo essere andata avanti per 2-0, grazie a Pulisic e Alcacer. La rimonta del Werder è stata firmata da Mohwald e Pizarro, vecchio cuore bavarese.

