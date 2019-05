Rider | la proposta | “Lavoratori riuniti in cooperative per aumentare diritti e tutele

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) Non piùcomandati da un’app, pagati a cottimo e con poche, ma una cooperativa di ciclo-fattorini che lavori attraverso una piattaforma digitale più equa e “bossless”, cioè senza capi. È questa l’idea che sta prendendo piede in Europa, con Belgio e Francia a fare da capofila, per risolvere il precariato estremo di chi consegna cibo a domicilio. L’obiettivo è quello di ribaltare i principi su cui si basa la gig economy attraverso il modello delle coop. Così quei “lavoretti” che oggi sono gestiti da un algoritmo nelle mani di una multinazionale, un domani potrebbero essere controllati direttamente dai lavoratori con una maggiore attenzione aisindacali. In Italia questa strada non è ancora stata tentata, ma il presidente di Doc Servizi Demetrio Chiappa è sicuro che potrebbe funzionare: “Basterebbe inquadrare icome intermittenti, adottando una legge che già c’è”, ...

