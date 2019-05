' Ricordo Grande Torino è sempre vivo'

Superga - il Ricordo di Marchisio : «Onore al Grande Torino» : TORINO - Anche l'ex centrocampista della Juventus , Claudio Marchisio , ora allo Zenit San Pietroburgo , si è unito alle commemorazioni per il 70esimo anniversario della tragedia di Superga in cui ...

Grande Torino - Cairo : «Il Ricordo di Superga è vivo nella memoria di tutti i tifosi» : Torino - "Sicuramente il ricordo è molto vivo, stamattina c'erano migliaia di tifosi granata che hanno voluto essere qui al cimitero monumentale dove ci sono le tombe di alcuni dei calciatori del ...

Figc - Gravina : 'Il Ricordo del grande Torino è sempre vivo' : 'Sono passati 70 anni ma il ricordo del grande Torino e di tutte le vittime della tragedia di Superga è sempre vivo. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina nel giorno del 70/o ...

Tragedia di Superga - Gravina : “Ricordo del Grande Torino è ancora vivo” : Ricorre oggi il 70° anniversario della Tragedia di Superga, in cui persero la vita i calciatori del Grande Torino in seguito allo schianto dell’aereo di ritorno da Lisbona. Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Sono passati 70 anni ma il ricordo del Grande Torino e di tutte le vittime della Tragedia di Superga è sempre vivo. Quella granata è stata una delle squadre più forti di tutti i tempi, una corazzata ...

Superga 70 anni dopo. Il Ricordo degli 'Invincibili' del Grande Torino : Per tutti erano gli 'Invincibili'. Sono passati 70 anni dal disastro di Superga che il 4 maggio del 1949 ha cancellato per sempre i campioni del Grande Torino . Come ogni anno, sabato migliaia di ...

Primo Maggio 1994 - il giorno in cui morì la Formula 1 - ecco il mio Ricordo del grande Ayrton Senna (VIDEO) : https://youtu.be/Axjl7S_iwcU Io c’ero a Imola quel maledetto 1° Maggio 1994, esattamente 25 anni fa. E Ayrton Senna l’avevo visto sulla griglia di partenza, avevo visto come stava male, come se sapesse… Ho sempre frequentato il mondo della Formula 1, tanto che il mio nome prende spunto da Ronnie Peterson, quello che insieme a Senna è stato il più veloce pilota in assoluto. La prima volta che ho parlato con Senna è stato a Phoenix, l’8 marzo ...