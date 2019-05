Riccardo Maria Monti è il nuovo CEO di Triboo

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019)Il consiglio di amministrazione del Gruppo, attivo nel settore dell'e-commerce e dell'advertising digitale, ha nominato ilamministratore delegato,, entrato nel CdA dell'azienda lo scorso anno in qualità di consigliere in sostituzione del dimissionario Alfredo Malguzzi.è stato uno dei soci di Value Partners e in qualità di amministratore è riuscito a trasformarla in una multinazionale con tremila dipendenti e 15 uffici nel Mondo. È stato il presidente dell'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) dal 2012 al 2016 e presidente di Italferr S.p.A, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane fino al dicembre scorso.La nomina diin qualità di amministratore generale di, di cui fa parte anche il network editoriale Blogo.it, è untassello nel processo di ...

