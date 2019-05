Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Lunedì 6 maggio 2019 sarà trasmessa in diretta tv alle ore 03:00 italiane ladell'ottava stagione de Ildisu Sky Atlantic. Dalle ore 21:15, dello stesso giorno, lasarà disponibile anche insu Now Tv e Sky Go oltre che intv su Sky Atlantic, in modo tale che chi non si è potuto svegliare di notte, potrà tranquillamente godersi in prima serata le gesta di Cersei, Jon e Daenerys.Spoiler e anticipazioni dellade Ildi8 La terzade Ildi8 è stata una delle più importanti e memorabili dell'intera serie tv. I vivi hanno infatti avuto la meglio sugli "Estranei" grazie al colpo fatale di Arya e proprio da quel momento avrà inizio ladi Game of Thrones. Da come è possibile vedere dal trailer ufficiale diffuso da HBO, è tempo per i sopravvissuti alla dura battaglia di ...

CaprioDaniele : Replica Il Trono di Spade 8: streaming quarta puntata su Now Tv e Sky Go - IFusacchia : Ragazzi ma qualcuno ha visto il trono over oggi? No perché sto vedendo la replica e sto piangendo #ued - IlPolemico2 : Ma non si può fare che la notte va la replica senza le censure? Perché ogni volta non si capisce niente ??Solo del t… -