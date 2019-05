ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) Piccola intervista ad Eddysul Corriere dello Sport. L’ex allenatore del, attutale ct dell’Albania esordisce parlando del suo arrivo in Albania e dell’importanza di avere una panchina«Mi fa sentire giovane, credo faccia proprio bene alla salute»Alla domanda sul comela situazione di insoddisfazione e contestazione che è esplosa atra i tifosi e la società«So che qualcuno resta l’amarezza per il secondo posto, che invece è un risultato enorme. Io capisco i tifosi, hanno esigenze e aspettative, vale in qualsiasi città ma aancora di più: però arrivare alle spalle della Juventus è tanta roba, e io, quando è arrivato Ancelotti non ero poi così certo che ci sarebbe riuscito»Se è vero che il mister capisce i tifosi, è anche vero che ildi questosibene ed è partito da lontano«IlDe ...

SSCNapoliNews : Reja al CorSport: «Il progetto del Napoli si vede. Insigne non può essere discusso» -