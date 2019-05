Reggio Calabria | al Liceo Vinci le giornate Leonardiane | in occasione del

Basket - Viola Reggio Calabria esclusa dalla serie B : un altro pezzo di storia del Basket italiano in pericolo. La Viola Reggio Calabria, la squadra che per prima ha accolto Manu Ginobili in Italia nel 1998, è stata esclusa dal campionato di serie B ...

Scilla & Cariddi – Meteo Messina e Reggio Calabria : torna l’inverno in riva allo Stretto - 4 giorni di pioggia : Meteo Messina e Reggio Calabria – E’ tornato il maltempo oggi in riva allo Stretto, tra Calabria e Sicilia, dopo un lungo periodo mite e secco (era da 20 giorni che non cadeva una goccia d’acqua): sta piovendo con appena +15°C in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e una linea di foschia e umidità sulle colline di Peloritani e Aspromonte rende lo scenario di Scilla & Cariddi tardo-autunnale. E’ solo ...

Amatori Pescara sconfitto da Reggio Calabria - esce dai playoff : Il sussulto d'orgoglio pescarese è subito vanificato da due bombe di Carnovali, che pesca due jolly incredibili e di capitale importanza nell'economia del periodo. L'Amatori è anche sfortunata e non ...

Foggia - il nuovo prefetto è Raffaele Grassi prende il posto di Massimo Mariani - che va a Reggio Calabria : Foggia - Cambio al vertice della prefettura di Foggia. Il consiglio dei ministri ha nominato nuovo prefetto Raffaele Grassi, attuale ispettore generale di amministrazione e fino a poche settimane fa ...

Tramonto africano a Reggio Calabria [GALLERY] : Tramonto africano a Reggio Calabria nel giorno del 25 Aprile: nella città calabrese dello Stretto le temperature sono state tipicamente primaverili, senza gli eccessi di altre località circostanti, con una temperatura minima di +15,4°C e una massima di +23,5°C. Il sole è stato ad ampi tratti (specie in mattinata) oscurato dalla polvere e dalla sabbia del Sahara che per il terzo giorno consecutivo hanno reso l’atmosfera particolarmente ...

"Senza 25 aprile" - Reggio Calabria tappezzata di manifesti con le leggi del ventennio fascista : L'obiettivo dei cartelli, che saranno esposti per tutta la giornata della Liberazione, è quello di sensibilizzare sull'importanza della Giornata della Liberazione dal regime nazifascista

L'iniziativa di Reggio Calabria per omaggiare il 25 aprile : Dick con La svastica sul Sole ha provato a immaginarsi un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa con la sconfitta degli alleati. Per questo 25 aprile il comune di Reggio Calabria ha ...

Reggio Calabria : a Palmi la mostra fotografica "La Piana nella Resistenza" : Realizzando qui questa mostra, all'interno della sala nella quale si riunisce la più alta assise palmese, mandiamo oggi un messaggio forte, di grande importanza politica e simbolica'. 'Si tratta di ...

Le religioni nel dialogo con le scienze : tavola rotonda a Reggio Calabria : La Chiesa riconosce il valore e l'autonomia delle scienze, ma, nello stesso tempo, ne evidenzia i limiti di fronte alla pretesa degli uomini di scienza di farne un assoluto. Papa Francesco nel ...

Reggio Calabria : cambio di guardia alla guida della delegazione della Accademia della Cucina della locride. : ... patrimonio inestimabile ed espressione autentica di cultura, storia, civiltà, scienza, persegue i suoi obiettivi attraverso l'attività delle Delegazioni e Legazioni, che attualmente sono 222 in ...

Pasqua : il Museo Archeologico di Reggio Calabria aperto anche a Pasquetta e il 25 Aprile : Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria resterà aperto nei giorni di Pasqua, Pasquetta e del 25 Aprile secondo il consueto orario 9.00 – 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30. L’istituzione, diretta da Carmelo Malacrino, non mancherà di sorprendere e soddisfare le curiosità dei visitatori e dei turisti che giungeranno in città per le vacanze Pasquali. Una grande opportunità di conoscere la ricchezza della Calabria ...

Lo straordinario spettacolo della Luna Rosa nella notte del Sud Italia : le foto da Reggio Calabria [GALLERY] : E’ una notte di luminosissima Luna piena, l’attesissima Luna Rosa che sta incantando milioni di osservatori: spettacolari le fotografie realizzate da Giovanni Caridi a Reggio Calabria, in riva allo Stretto di Messina. L'articolo Lo straordinario spettacolo della Luna Rosa nella notte del Sud Italia: le foto da Reggio Calabria [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.