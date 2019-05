Reddito di cittadinanza e Quota 100 in calo | restano tre miliardi in cassa

Reddito di cittadinanza - oltre un milione di domande. Campania in testa : È un circuito e si rimette in moto l'economia'. Per assistere i centri per l'impiego a breve saranno arruolati 3.000 navigator e la prossima settimana, l'8 maggio, scadrà il termine per le ...

Reddito di cittadinanza : un milione di domande. Campania al top : Più di un milione di domande di Reddito di cittadinanza presentate: precisamente sono 1.016.977 le istanze ricevute al 30 aprile. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 172.175, seguita dalla Sicilia, con 161.383 domande. Superiori alle 90mila le richieste in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 93.048, 90.008 e 90.296). Le regioni con il minor numero di domande di Reddito di cittadinanza sono ...

Reddito di cittadinanza - superato il milione di domande : Campania in testa - oltre il 10% stranieri : Sono oltre un milione, 1.016.977, le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 30 aprile scorso. Lo rende noto l'Inps in una nota: in testa alla lista delle domande si conferma la Campania ...

Più di un milione di persone ha fatto richiesta per il Reddito di cittadinanza : L’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) ha diffuso i dati riguardanti le richieste per il reddito di cittadinanza arrivate da quando il nuovo sussidio di disoccupazione è in vigore: fino al 30 aprile sono arrivate 1 milione e 16.977 domande, di cui

