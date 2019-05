Recupero dei terreni abbandonati | a Castel del Giudice la presentazione della Banca delle

Infortunio Ronaldo - CR7 verso il Recupero : nel mirino l’andata dei quarti : Infortunio Ronaldo – Cristiano Ronaldo sembra essersi ripreso. Nel match di ieri il portoghese è rimasto a guardare in tribuna, preoccupando i tifosi. Ma come rivelato da Nedved, CR7 avrebbe voluto giocare ma la società non glielo ha permesso in via del tutto precauzionale. Infatti a quanto pare il fenomeno portoghese sarebbe pronto a tornare […] More

Promozione del Recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare : il “Salvamare” in 5 punti : E’ atteso oggi in Cdm il disegno di legge ‘Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare’, la cosiddetta Salvamare. Una iniziativa contro l’inquinamento marino da plastiche. Ecco i contenuti della norma in cinque punti: – I pescatori potranno portare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti. Quei rifiuti sono equiparati a quelli prodotti dalle navi. – Si tratta di ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - le famiglie dicono no al Recupero dei corpi : Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti nel tentativo di scalare il Nanga Parbat, la nona montagna al mondo per estensione (8 mila metri), passando per lo sperone Mummery che non è stato mai scalato a causa dei pericoli che esso contiene, come le frequenti valanghe e il clima abbondantemente sotto lo 0 nella stagione invernale. Dei due alpinisti si erano perse le tracce il 24 febbraio. Grazie al potente telescopio dello scalatore basco Alex ...