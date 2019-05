Real Madrid | «Fatta per Jovic | 60 milioni di euro all' Eintracht»

Calciomercato Real Madrid : Zidane sorride - in arrivo un colpo dalla Germania : Secondo i quotidiani spagnoli, il Real Madrid ha ufficializzato in queste ore l’acquisto dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte Luka JovicCalciomercato / Real Madrid / JOVIC / Zidane – Il lavoro di rifondazione del nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane continua a grandi passi e, dopo aver ufficializzato Diego Militao dal Porto, nei Blancos è in arrivo un altro nuovo acquisto importante, ovvero Luka Jovic, ...

Calciomercato Real Madrid - gli spagnoli fanno sul serio : c’è il colpo per l’attacco! : Calciomercato Real Madrid – Ad un passo il secondo grande colpo degli spagnoli dopo Militao. Secondo “As“, infatti, i blancos potrebbero presto ufficializzare l’acquisto del 21enne Luka Jovic, attaccante dell’Eintracht Francoforte: 60 milioni di euro la cifra che i Florentino Perez sborserà per il cartellino, 12 dei quali finiranno nelle casse del Benfica che si era garantito il 20% di un’eventuale ...

Pronostico Real Madrid vs Villarreal - La Liga 05-05-2019 e Formazioni : La Liga, 36^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-VillarReal, domenica 5 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-VillarReal, in programma domenica 5 maggio 2019.Il Real Madrid ospiterà al ”Bernabeu” il VillarReal. Gara importante, sopratutto per il submarino amarillo invischiato nella lotta per non retrocedere che affronterà i blancos ...

Pogba-Juventus - duello Juve-Real Madrid : pronto l’assalto al francese : Pogba-Juventus – Continuano le voci, e le indiscrezioni, sulle possibili trattative di calciomercato messe in atto dalla Juventus, in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati, attualmente, è quello di Paul Pogba del Manchester United. Il francese, infatti, qualora decidesse di lasciare la Premier League potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Dybala-Juventus, i bianconeri fissano il prezzo: cifra ...

Ronaldo : 'La gente non vede l'ora che fallisca - a Madrid mi chiedono di tornare al Real' : Il derby di Torino ha messo in evidenza un fatto inconfutabile: Cristiano Ronaldo resta il giocatore più decisivo della Juventus e ieri grazie alla sua splendida rete ha permesso ai bianconeri di pareggiare contro il Torino. Il suo essere campione è evidentemente riconosciuto in tutto il mondo, ed in un'intervista rilasciata ad ICON di El Pais ha avuto modo di parlare di Madrid ed in generale su come la gente si aspetti sempre molto dal ...

Il Real Madrid riparte da Jovic : colpa da 60 milioni : Il Real Madrid è già nel futuro e ha chiuso con l' Eintracht Francoforte per Luka Jovic . Un affare da 60 milioni di euro per uno dei più importanti talenti del panorama europeo: il 21enne attaccante ...

Pjanic Real Madrid - le ultimissime : arriva la prima offerta dei Blancos : Pjanic Real Madrid – Continuano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. I bianconeri, con la stagione ormai terminata, dopo l’ottavo scudetto di fila e l’uscita dalla Champions League sono liberi di pensare alle strategie di mercato. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci sarà una nuova offerta del Real […] More

Calciomercato Napoli - affare sfumato : va al Real Madrid per 60 mln! : Calciomercato Napoli, Mendy al Real Madrid Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo un obiettivo di mercato del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Mendy per 60 milioni va al Real Madrid, è inarrivabile per il Napoli”. Leggi anche Napoli-Cagliari, Il Mattino: “Il grande gelo sul San Paolo: col Cagliari il minimo dell’era ADL” Mercato Napoli, ...

Cristiano Ronaldo : “I tifosi mi chiedono di tornare al Real Madrid” : Le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo alla rivista “Icon“, pubblicate oggi da “El Pais” . Il portoghese parla delle risposte che ogni hanno deve dare sul campo: “Non nego che alle volte mi dà fastidio e mi stanca dover dimostrare tutti gli anni che sono bravo. Ma ho quello che ho grazie a questa pressione di dover dimostrare sempre qualcosa, anche a chi mi sta intorno. La gente sta sempre a giudicarti: ...

Calciomercato Real Madrid - ai dettagli l’arrivo di Hazard : Il Real Madrid ha l’obiettivo di riscattare una stagione deludente e sarà Eden Hazard “la prima pietra del nuovo Real Madrid”. E’ la notizia lanciata del giornale spagnolo ‘Marca’ che dà per fatto il trasferimento del belga ai Blancos, definendo l’attuale calciatore del Chelsea “il giocatore da cui Florentino Perez e Zinedine Zidane intendono partire nella ricostruzione”. Per la ...

Real Madrid - filtrano le immagini della prima maglia 2019/2020 : Real Madrid anticipazioni maglia 2019 2020 – La stagione calcistica si avvia alla sua conclusione e i club iniziano già a programmare l’annata futura. Tra le novità per il 2019/2020 rientrano ovviamente anche le divise da gioco, che alcune società hanno già presentato. Altre, invece, approfitteranno delle ultime gare di campionato per mettere in mostra […] L'articolo Real Madrid, filtrano le immagini della prima maglia 2019/2020 è ...

Viggo Mortensen picchiato dai tifosi del Real Madrid : Viggo Mortensen, l’attore de “Il Signore degli Anelli” e Green Book rivela: “Io picchiato e insultato dai tifosi del Real Madrid” Viggo Mortensen – Il protagonista de “Il Signore degli Anelli” e candidato agli Oscar 2019 per Green Book, è noto per il suo successo al cinema, ma i fan non sanno che l’attore è anche un grande ... Leggi tuttoViggo Mortensen picchiato dai tifosi del Real ...

Eriksen-Real Madrid - l’affare viaggia a gonfie vele : cifre astronomiche : Christian Eriksen potrebbe accasarsi al Real Madrid nella prossima estate, il calciatore danese fa gola ai blancos per la mediana Christian Eriksen è uno dei centrocampisti più forti attualmente in circolazione. Il danese in forza al Tottenham, potrebbe lasciare il club londinese al termine della stagione, corteggiato da diverse big pronte a far carte false per accaparrarselo. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da As, la Juventus ...